Белорусы массово снимают валютные вклады

В августе в Беларуси наблюдался беспрецедентный отток валютных вкладов населения. На фоне резкого сокращения золотовалютных резервов, ажиотажный спрос на валюту и рост инфляции могут говорить о начале серьезных экономических проблем.

Согласно данным портала banki24.by , в августе граждане страны массовой забирали валютные вклады. Ажиотажный спрос на валюту подтвердили ранее в интервью изданию «СБ» члены правления Нацбанка Дмитрий Мурин и Денис Горегляд, которые отметили: в августе спрос населения на валюту в стране постоянно рос, затем к нему подключились уже и юрлица.

«Другие депозиты физлиц в валюте с момента достижения ими максимального объема (в октябре 2015 года) сократились уже на 2,413 млрд USD. Это значит, что почти 5 лет у населения не происходит никакого накопления богатства. Белорусы только тратят деньги, запасенные на черный день», - сообщает портал.

Отметим, что уже семь банков в Беларуси приостановили кредитование частных лиц в связи с ростом девальвационных ожиданий и проблемами с ликвидностью. Эксперты констатируют: в стране подорвано доверие к государственным институтам, к которым относится и банковская система.

Кроме того, накануне стало известно, что Международный валютный фонд отказал Беларуси в экстренной финансовой поддержке.