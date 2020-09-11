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Белорусы массово снимают валютные вклады

11.09.2020 11:25 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В августе в Беларуси наблюдался беспрецедентный отток валютных вкладов населения. На фоне резкого сокращения золотовалютных резервов, ажиотажный спрос на валюту и рост инфляции могут говорить о начале серьезных экономических проблем.

Согласно данным портала banki24.by, в августе граждане страны массовой забирали валютные вклады. Ажиотажный спрос на валюту подтвердили ранее в интервью изданию «СБ» члены правления Нацбанка Дмитрий Мурин и Денис Горегляд, которые отметили: в августе спрос населения на валюту в стране постоянно рос, затем к нему подключились уже и юрлица. 

«Другие депозиты физлиц в валюте с момента достижения ими максимального объема (в октябре 2015 года) сократились уже на 2,413 млрд USD. Это значит, что почти 5 лет у населения не происходит никакого накопления богатства. Белорусы только тратят деньги, запасенные на черный день», - сообщает портал.

Отметим, что уже семь банков в Беларуси приостановили кредитование частных лиц в связи с ростом девальвационных ожиданий и проблемами с ликвидностью. Эксперты констатируют: в стране подорвано доверие к государственным институтам, к которым относится и банковская система. 

Кроме того, накануне стало известно, что Международный валютный фонд отказал Беларуси в экстренной финансовой поддержке. 

Ранее Национальный банк Беларуси сообщил о рекордном сокращении уровня золотовалютных резервов страны. В августе этот показатель упал на 1,4 млрд долларов, опустив запасы почти до уровня минимальных по годовому прогнозу.
 

 
 
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В августе в Беларуси наблюдался беспрецедентный отток валютных вкладов населения. На фоне резкого сокращения золотовалютных резервов, ажиотажный спрос на валюту...
 
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