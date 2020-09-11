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Белорусы массово снимают валютные вклады
11.09.2020 11:25 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
В августе в Беларуси наблюдался беспрецедентный отток валютных вкладов населения. На фоне резкого сокращения золотовалютных резервов, ажиотажный спрос на валюту и рост инфляции могут говорить о начале серьезных экономических проблем.
Согласно данным портала
«Другие депозиты физлиц в валюте с момента достижения ими максимального объема (в октябре 2015 года) сократились уже на 2,413 млрд USD. Это значит, что почти 5 лет у населения не происходит никакого накопления богатства. Белорусы только тратят деньги, запасенные на черный день», - сообщает портал.
Отметим, что уже семь банков в Беларуси
Кроме того, накануне стало известно, что Международный валютный фонд
Ранее Национальный банк Беларуси
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В августе в Беларуси наблюдался беспрецедентный отток валютных вкладов населения. На фоне резкого сокращения золотовалютных резервов, ажиотажный спрос на валюту...
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