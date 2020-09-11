|
Какие курсы валют установили белорусские банки накануне выходных
11.09.2020 11:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 сен – Sputnik. Накануне выходных доллар в столичных банках можно купить по курсу от 2,605 рубля, евро - от 3,087 рубля, а российский рубль - от 3,47 белорусского рубля за сотню, сообщает Sputnik.
В четверг белорусский рубль укрепился к доллару и евро, и немного сдал позиции по отношению к российскому рублю. Такая же тенденция наблюдается в начале пятничных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже.
© Sputnik / Руслан Кривобок
В пятницу утром доллар по самому выгодному курсу в 2,605 рубля продает Технобанк. По 2,608 рубля доллар предлагают некоторые обменники БСБ-Банка и банка "Дабрабыт". В Абсолютбанке американскую валюту можно купить по курсу 2,609 рубля. В остальных банках Минска курс колеблется от 2,61 до 2,638 рубля.
Лучший курс евро в 3,087 рубля установлен в отделениях БСБ-Банка. В банке "Дабрабыт" евро продают по 3,088 рубля, в банке "Решение", Технобанке, МТБанке и Паритетбанке - по 3,09 рубля. В других финансовых учреждениях курс евро варьируется от 3,093 до 3,13 рубля.
Приобрести российский рубль по минимальному курсу 3,47 белорусского рубля за сотню можно в БСБ-Банке и Паритетбанке. В Абсолютбанке предлагают курс в 3,472 рубля. В МТБанке - в 3,475 рубля. В обменниках остальных банков установлены курсы от 3,48 до 3,57 белорусского рубля за сотню российских.
Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться. Нацбанк установит официальный курс валют корзины только после окончания торгов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пятничные торги на Белорусской валютно-фондовой биржи начались с укрепления рубля к доллару и евро.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)