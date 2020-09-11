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В Беларуси аттестовано 500 налоговых консультантов, чем они могут помочь?
11.09.2020 11:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 сен ― Sputnik. Услуги по налоговому консультированию в Беларуси оказывают уже 500 специалистов, сообщили в Министерстве по налогам и сборам.
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Чтобы получить доступ на профессиональный рынок, будущим специалистам этого профиля нужно сдать квалификационный экзамен, добавили в ведомстве.
"К настоящему моменту урегулированы все ключевые для работы налоговых консультантов вопросы", ― сказал заместитель Министра по налогам и сборам Владимир Муквич.
Институт налогового консультирования начал свою работу в апреле 2018 года, сейчас "происходит дошлифовка, усовершенствование отдельных моментов в их деятельности", сообщил глава ведомства.
Основная задача таких специалистов ― помочь своим клиентам-налогоплательщикам вовремя и качественно выполнить свои налоговые обязанности. К примеру, указать на имеющиеся налоговые льготы, рассчитать для клиента возможные альтернативы действий.
Кроме того, налоговые консультанты продолжают подсказывать те места, те нормы в налоговом законодательстве, которые нуждаются в корректировках или более точных формулировках.
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Налоговый консультант выступает посредником между налоговым органом и налогоплательщиком, к примеру, помогает с оптимальным расчетом налогов и напоминает о...
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