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Лукашенко встретится с Путиным в Москве 14 сентября
11.09.2020 13:03 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко приедет в Россию на переговоры с Владимиром Путиным 14 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
— Визит Лукашенко в Россию состоится 14 сентября. Это будет рабочий визит, у него будет общение с Путиным. Подписание документов, пресс-конференция или заявления для прессы по итогам переговоров не планируется, — сказал Песков.
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«Подписание документов, пресс-конференция или заявления для прессы по итогам переговоров не планируется», - сказал Песков.
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