Лукашенко встретится с Путиным в Москве 14 сентября

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко приедет в Россию на переговоры с Владимиром Путиным 14 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

— Визит Лукашенко в Россию состоится 14 сентября. Это будет рабочий визит, у него будет общение с Путиным. Подписание документов, пресс-конференция или заявления для прессы по итогам переговоров не планируется, — сказал Песков.

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