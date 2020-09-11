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Белорусы в августе сняли с валютных вкладов более 226 миллионов долларов
11.09.2020 13:37 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 сен – Sputnik. Жители Беларуси в августе сняли со всех видов валютных вкладов 226,2 миллиона долларов, сообщается в отчетах Национального банка республики.
© Sputnik / Виктор Толочко
В отчете регулятора, в частности, уточняется, что объем так называемых "переводных" депозитов (средства, находящиеся на счетах до востребования) сократился на 45 миллионов долларов, других депозитов (вклады, размещенные на определенный срок) ― 181,2 миллиона долларов.
В настоящее время на всех видах валютных депозитов у белорусов остается суммарно 6,905 миллиардов долларов, говорится в отчете.
Золотовалютные резервы Беларуси в августе
За прошедший месяц курс белорусского рубля упал по отношению к доллару и евро почти на 9%. Согласно регулярному опросу Нацбанка Беларуси, в августе 2020 года уровень инфляции, ощущаемый населением республики, составил 10,5 процента.
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Ранее подобный ажиотаж по снятию валюты с депозитов наблюдался в апреле после весенней девальвации рубля ― тогда белорусы забрали из банков 272 миллиона долларов.
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