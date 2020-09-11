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Зачем нужен дизайн-проект и кого из подрядчиков для ремонта «под ключ» выбрали собственники квартиры? Смотрите очередной выпуск проекта Re:МОНТ

11.09.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сделать дизайн-проект квартиры или положиться во время ремонта на собственные таланты и чутье — непростое решение. И многие в попытке сэкономить выбирают второй вариант. А вот удается ли на этом реально сэкономить, или «скупой платит дважды» - разберемся в очередном выпуске нашего YouTube-проекта Re:МОНТ.

Зачем нужен дизайн-проект и кого из подрядчиков для ремонта «под ключ» выбрали собственники квартиры? Смотрите очередной выпуск проекта Re:МОНТ

Ремонт — это не просто выбор краски для спальни или плитки в ванную. Это сложный строительный процесс. Вам может не хватить опыта, чтобы правильно определить будущую планировку квартиры или нужные места для розеток. Если не продумать все заранее, кучу мелочей придется переделывать. Что выходит дороже: переделать или заказать дизайн-проект? Постараемся разобраться сегодня.

Также собственники квартиры расскажут, кого они выбрали из подрядчиков (которых мы видели в предыдущих сериях), на что обращали внимание и что их больше всего подкупило.

Зачем нужен дизайн-проект и кого из подрядчиков для ремонта «под ключ» выбрали собственники квартиры? Смотрите очередной выпуск проекта Re:МОНТ

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Для тех, кто не хочет смотреть выпуск полностью:

2.20 – кого хозяева выбрали из подрядчиков, и что их подкупило при выборе?

4.20 – зачем нужен дизайн-проект, и реально ли на этом сэкономить?

8.40 – советы дизайнера по квартире Александра и Полины.

25.40 – подписываем самый жесткий договор с подрядчиком.

28.21 – кто такой колорист, и зачем он нужен в ремонте?

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