Зачем нужен дизайн-проект и кого из подрядчиков для ремонта «под ключ» выбрали собственники квартиры? Смотрите очередной выпуск проекта Re:МОНТ

Не забывайте подписываться на наш YouTube канал, это позволит нам проводить прямые трансляции с общественных обсуждений, пресс-конференций, разбирательств с застройщиками и судов. Ведь площадка YouTube накладывает свои ограничения на все возможности по количеству подписчиков. А также оставляйте комментарии — это позволит нам корректировать контент и делать его более полезным.

Для тех, кто не хочет смотреть выпуск полностью:

2.20 – кого хозяева выбрали из подрядчиков, и что их подкупило при выборе?

4.20 – зачем нужен дизайн-проект, и реально ли на этом сэкономить?

8.40 – советы дизайнера по квартире Александра и Полины.

25.40 – подписываем самый жесткий договор с подрядчиком.

28.21 – кто такой колорист, и зачем он нужен в ремонте?

Читайте также:

«В этой квартире не все так радужно». Смотрим третьего подрядчика для ремонта «под ключ» в проекте RE: МОНТ

Чем недоволен сербский подрядчик в квартире от А-100? Продолжаем выбирать специалистов для ремонта в проекте Re: МОНТ