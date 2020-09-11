Участок в Фаниполе продан с молотка за $23 тыс., в Дзержинске – за $11 тыс. Результаты аукциона

Пять человек пожелали купить участок на аукционе в Фаниполе. Он расположен на ул. С. Есенина, насчитывает 10 соток, оснащен коммуникациями. Лот был выставлен на торги за 26.178 рублей, а продан на аукционе за 61.000 рублей, или 23.319 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения торгов.
Торги прошли и по участку в Дзержинске, который находится на ул. Крутогорской, 58. На лот претендовали 3 человека. Участок площадью 8,4 сотки со всеми коммуникациями оценен в 12.661 рубль. Он продан с молотка за 29.856 рублей, или 11.413 долларов США.
Три заявки было подано и на участок в д. Тюхаи Путчинского сельсовета. Участок 15 соток с электричеством и водопроводом был выставлен на аукцион за 3.500 рублей. Он реализован за 19.460 рублей, или 7.439 долларов США.
Результаты аукциона в отношении других лотов смотрите в нашей таблице.
№ лота
Адрес земельного участка
Площадьучастка, соток
Кол-во уч-ов
Инженерная инфраструктура *
Нач. цена участка, руб.
Цена продажи участка, руб.
Цена продажи участка, $
1
Боровской с/с, д. Вишневка
14,7
-
электричество
5.000
-
-
2
Боровской с/с, д. Пеняка
10,5
-
электричество
5.000
-
-
3
Боровской с/с, д. Попки, ул. Центральная, 29А
12,0
1
электричество, водопровод
1.800
1.890
772.53
4
Боровской с/с, д. Старая Рудица
14,7
1
электричество, газ
10.000
10.500
4.014
5
Демидовичский с/с, д. Мошница, ул. Зелёная, 6
15,0
1
электричество, водопровод
4.000
4.200
1.605
6
Демидовичский с/с, д. Поусье
14,2
-
электричество, водопровод
4.500
-
-
7
Демидовичский с/с, д. Поусье
15,0
-
электричество, водопровод
4.800
-
-
8
г. Дзержинск, ул. Крутогорская, 58
8,4
3
электричество, газ, водопровод
12.661
29.856
11.413
9
Дзержинский с/с, д. Бобровка
14,9
-
электричество
6.700
-
-
10
Дзержинский с/с, д. Цветково
14,9
1
электричество, газ
10.000
10.500
4.014
11
Дзержинский с/с, д. Юпитер
11,3
-
электричество
10.000
-
-
12
Путчинский с/с, д. Вертники
13,7
-
электричество
7.200
-
-
13
Путчинский с/с, аг. Волма
12,1
1
электричество, газ (участок находится в охранной зоне объектов газораспределительной системы, площадь охранной зоны – 0,0206 га)
6.540
6.867
2.625
14
Путчинский с/с, д. Волмечка
19,0
-
электричество
6.000
-
-
15
Путчинский с/с, д. Гарутишки
15,0
1
электричество
7.500
7.875
3.010
16
Путчинский с/с, д. Падеричи
17,0
-
электричество
2.800
-
-
17
Путчинский с/с, д. Перетятки
10,6
-
электричество
3.000
-
-
18
Путчинский с/с, д. Садовщина, ул. Центральная
13,8
1
электричество (участок находится в охранной зоне линии электропередачи напряжением до 1000В, площадь охранной зоны – 0,0276 га)
3.500
3.675
1.404
19
Путчинский с/с, д. Скоробогатовщина
15,0
1
электричество
2.500
2.625
1.003
20
Путчинский с/с, д. Тюхаи
15,0
3
электричество, водопровод (участок находится в охранной зоне линии электропередачи напряжением свыше 1000В, площадь охранной зоны – 0,0180 га)
3.500
19.460
7.439
21
Путчинский с/с, д. Янковцы
14,9
1
электричество, водопровод
5.500
5.775
2.207
22
Станьковский с/с, д. Багрицовщина, ул. Центральная, 31А
13,5
-
электричество, газ, водопровод
4.500
-
-
23
Станьковский с/с, д. Большая Шатановщина, ул. Центральная, 50