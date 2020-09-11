Участок в Фаниполе продан с молотка за $23 тыс., в Дзержинске – за $11 тыс. Результаты аукциона

Источник материала: realt.by

Пять человек пожелали купить участок на аукционе в Фаниполе. Он расположен на ул. С. Есенина, насчитывает 10 соток, оснащен коммуникациями. Лот был выставлен на торги за 26.178 рублей, а продан на аукционе за 61.000 рублей, или 23.319 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения торгов.

Торги прошли и по участку в Дзержинске, который находится на ул. Крутогорской, 58. На лот претендовали 3 человека. Участок площадью 8,4 сотки со всеми коммуникациями оценен в 12.661 рубль. Он продан с молотка за 29.856 рублей, или 11.413 долларов США.

Три заявки было подано и на участок в д. Тюхаи Путчинского сельсовета. Участок 15 соток с электричеством и водопроводом был выставлен на аукцион за 3.500 рублей. Он реализован за 19.460 рублей, или 7.439 долларов США.

Результаты аукциона в отношении других лотов смотрите в нашей таблице.