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Участок в Фаниполе продан с молотка за $23 тыс., в Дзержинске – за $11 тыс. Результаты аукциона

11.09.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Участок в Фаниполе продан с молотка за тыс., в Дзержинске – за тыс. Результаты аукциона

Пять человек пожелали купить участок на аукционе в Фаниполе. Он расположен на ул. С. Есенина, насчитывает 10 соток, оснащен коммуникациями. Лот был выставлен на торги за 26.178 рублей, а продан на аукционе за 61.000  рублей, или 23.319 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения торгов.

Торги прошли и по участку в Дзержинске, который находится на ул. Крутогорской, 58. На лот претендовали 3 человека. Участок площадью 8,4 сотки со всеми коммуникациями оценен в 12.661 рубль. Он продан с молотка за 29.856 рублей, или 11.413 долларов США.

Три заявки было подано и на участок в д. Тюхаи Путчинского сельсовета. Участок 15 соток с электричеством и водопроводом был выставлен на аукцион за 3.500 рублей. Он реализован за 19.460 рублей, или  7.439 долларов США.

Результаты аукциона в отношении других лотов смотрите в нашей таблице.

№ лота

Адрес земельного участка

Площадьучастка, соток

Кол-во уч-ов

Инженерная инфраструктура *

Нач. цена участка, руб.

Цена продажи участка, руб.

Цена продажи участка, $

1

Боровской с/с, д. Вишневка

14,7

-

электричество

5.000

-

-

2

Боровской с/с, д. Пеняка

10,5

-

электричество

5.000

-

-

3

Боровской с/с, д. Попки, ул. Центральная, 29А

12,0

1

электричество, водопровод

1.800

1.890

772.53

4

Боровской с/с, д. Старая Рудица

14,7

1

электричество, газ

10.000

10.500

4.014

5

Демидовичский с/с, д. Мошница, ул. Зелёная, 6

15,0

1

электричество, водопровод

4.000

4.200

1.605

6

Демидовичский с/с, д. Поусье

14,2

-

электричество, водопровод

4.500

-

-

7

Демидовичский с/с, д. Поусье

15,0

-

электричество, водопровод

4.800

-

-

8

г. Дзержинск, ул. Крутогорская, 58

8,4

3

электричество, газ, водопровод

12.661

29.856

11.413

9

Дзержинский с/с, д. Бобровка

14,9

-

электричество

6.700

-

-

10

Дзержинский с/с, д. Цветково

14,9

1

электричество, газ

10.000

10.500

4.014

11

Дзержинский с/с, д. Юпитер

11,3

-

электричество

10.000

-

-

12

Путчинский с/с, д. Вертники

13,7

-

электричество

7.200

-

-

13

Путчинский с/с, аг. Волма

12,1

1

электричество, газ (участок находится в охранной зоне объектов газораспределительной системы, площадь охранной зоны – 0,0206 га)

6.540

6.867

2.625

14

Путчинский с/с, д. Волмечка

19,0

-

электричество

6.000

-

-

15

Путчинский с/с, д. Гарутишки

15,0

1

электричество

7.500

7.875

3.010

16

Путчинский с/с, д. Падеричи

17,0

-

электричество

2.800

-

-

17

Путчинский с/с, д. Перетятки

10,6

-

электричество

3.000

-

-

18

Путчинский с/с, д. Садовщина, ул. Центральная

13,8

1

электричество (участок находится в охранной зоне линии электропередачи напряжением до 1000В, площадь охранной зоны – 0,0276 га)

3.500

3.675

1.404

19

Путчинский с/с, д. Скоробогатовщина

15,0

1

электричество

2.500

2.625

1.003

20

Путчинский с/с, д. Тюхаи

15,0

3

электричество, водопровод (участок находится в охранной зоне линии электропередачи напряжением свыше 1000В, площадь охранной зоны – 0,0180 га)

3.500

19.460

7.439

21

Путчинский с/с, д. Янковцы

14,9

1

электричество, водопровод

5.500

5.775

2.207

22

Станьковский с/с, д. Багрицовщина, ул. Центральная, 31А

13,5

-

электричество, газ, водопровод

4.500

-

-

23

Станьковский с/с, д. Большая Шатановщина, ул. Центральная, 50

10,0

-

  
 
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