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Курсы валют на выходные: доллар упал ниже 2,6 рубля

11.09.2020 14:25 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 сен - Sputnik. Доллар и евро подешевели накануне выходных по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже.

С начала текущей недели рубль начал понемногу укреплять свои позиции, несмотря на затяжное падение. В четверг белорусская валюта ослабла только к российскому рублю, таким же образом завершились торги в пятницу.

© Sputnik / Михаил Мордасов
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По результатам торгов Нацбанк 11 сентября установил следующие курсы валют:

1 доллар - 2,5992 рубля,

1 евро - 3,0785 рубля,

100 российских рублей - 3,4708 белорусского рубля.

По сравнению со вчерашним днем, доллар подешевел сразу на 0,63% или 0,0166 рубля, евро уменьшился на 0,52% или 0,016 рубля. Российский рубль вырос в пятницу с начала торгов на 0,23% или 0,0079 белорусского рубля.

Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Последние торги на этой неделе закончились укреплением белорусского рубля к доллару и евро и ослаблением к российской валюте.
 
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