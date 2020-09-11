|
Курсы валют на выходные: доллар упал ниже 2,6 рубля
11.09.2020 14:25 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 сен - Sputnik. Доллар и евро подешевели накануне выходных по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже.
С начала текущей недели рубль начал понемногу укреплять свои позиции, несмотря на затяжное падение. В четверг белорусская валюта ослабла только к российскому рублю, таким же образом завершились торги в пятницу.
© Sputnik / Михаил Мордасов
По результатам торгов Нацбанк 11 сентября установил следующие курсы валют:
1 доллар - 2,5992 рубля,
1 евро - 3,0785 рубля,
100 российских рублей - 3,4708 белорусского рубля.
По сравнению со вчерашним днем, доллар подешевел сразу на 0,63% или 0,0166 рубля, евро уменьшился на 0,52% или 0,016 рубля. Российский рубль вырос в пятницу с начала торгов на 0,23% или 0,0079 белорусского рубля.
Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Последние торги на этой неделе закончились укреплением белорусского рубля к доллару и евро и ослаблением к российской валюте.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)