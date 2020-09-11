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Семашко и Каранкевич обсудили с "Газпромом" сотрудничество в газовой сфере

11.09.2020 15:25 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 сен ― Sputnik. Посол Беларуси в России Владимир Семашко и министр энергетики республики Виктор Карнкевич обсудили с главой "Газпрома" Алексеем Миллером вопросы дальнейшего сотрудничества, сообщили в пресс-службе российской компании. 

© Sputnik / Алексей Даничев
"Газпром" оценил поставки газа в Беларусь в 2,69 миллиарда долларов

Встреча белорусской делегации с главой энергетической компании прошла в пятницу в Санкт-Петербурге. "Стороны обсудили текущие и перспективные вопросы сотрудничества в газовой сфере", ― говорится в сообщении "Газпрома".

Напомним, контракты между ПАО "Газпром" и ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" на поставку газа в Беларусь и его транспортировку по территории республики действительны до конца 2020 года. В феврале текущего года "Газпромом" и правительство Беларуси подписали протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа. Стоимость одной тысячи кубометров газа для Беларуси на 2020 год была установлена в размере 127 долларов.

На прошлой неделе сообщалось, что до конца сентября Беларусь погасит долг за поставки газа, размер которого, по словам министра энергетики России Александра Новака, вырос до 328 миллионов долларов.

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Теги: Минск
 
 
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Посол Беларуси в России и министр энергетики республики встретились в пятницу в Санкт-Петербурге с главой энергетической компании Алексеем Миллером.
 
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