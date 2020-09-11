Лукашенко ждет от научной сферы "новых точек роста для всей экономики"

Источник материала: БелаПАН

Минск, 11 сентября. Александр Лукашенко, выступая 11 сентября перед учеными в Национальной академии наук, заявил, что ждет от научной сферы "создания и продвижения новых точек роста для всей экономики".

"Ждем от вас прорывных разработок и новых решений в различных отраслях, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — В медицине, сельском хозяйстве, энергетике, строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, машино- и приборостроении, производстве современных материалов, развитии нано- и биотехнологий, освоении космоса. В этой аудитории все хорошо понимают, что наука должна задавать тренды будущего".

По словам Лукашенко, государственные ресурсы будут сконцентрированы "на развитии наиболее важных и значимых направлений науки, экономики и социальной сферы". Он также рассчитывает на то, что "предложения ученых станут фундаментом очередной пятилетней программы развития страны". "Моя встреча именно в этот период с вами прежде всего объясняется тем, что мы накануне очень важного мероприятия (речь о Всебелорусском народном собрании, которое планируется провести в декабре 2020-го или январе 2021 года. — БелаПАН.), которое определит судьбу страны на ближайшую пятилетку, — заявил он. — Я очень хочу, чтобы вы не просто подключились к разработке новой пятилетней программы и прогноза развития нашего государства. Я хотел бы, чтобы предложения наших ученых стали фундаментом этой программы. Чтобы она была реальной и выполнимой. Это главное, почему в этот период я в стенах нашей академии наук".

Как отмечается, ученые поинтересовались у Лукашенко, какие важные задачи стоят перед государственной экономикой в будущем. "Экономическая безопасность — это главная задача экономики", — ответил он представителям научной интеллигенции.

"Надо развивать то, что есть. Ничего не надо ломать, а надо развивать существующее. Мы правильный избрали курс, и у нас есть школы развития — в сельском хозяйстве, в машиностроении", — считает Лукашенко. Он добавил, что критически относится к "тем крикунам, кто мечтает о приватизации крупных белорусских машиностроительных предприятий".

Лукашенко позитивно оценил усилия белорусских разработчиков электротехники. Он заявил, что ждет от ученых "современных, инновационных предложений по дополнительному использованию электричества", которое вскоре будет вырабатываться на Белорусской АЭС.

"Атомная электростанция — это прорыв, это часть нашей независимости. <…> Везде будем делать упор на электричество", — сказал Лукашенко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко ждет от научной сферы "новых точек роста для всей экономики" Минск, 11 сентября. Александр Лукашенко, выступая 11 сентября перед учеными в Национальной академии наук, заявил, что ждет от научной сферы "создания и продвижения...

Захар Щербаков, БелаПАН.