«Мы начинаем дипломатическую войну». Как досматривали машину посла Украины на нашей границе

Источник материала: Tut.by

Госпогранкомитет опубликовал видео досмотра автомобиля посла Украины Игоря Кизима после пересечения украинско-белорусской границы.

Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, личный багаж консульских должностных лиц и членов их семей, проживающих вместе с ними, который следует вместе с этими лицами, освобождается от досмотра. Он может быть досмотрен лишь в случае, если есть серьезные основания предполагать, что в нем содержатся предметы иные, чем предназначенные для личного пользования консульским должностным лицом или членами его семьи, проживающими вместе с ним, включая предметы, предназначенные для его обзаведения, или же предметы, ввоз и вывоз которых запрещен законами и правилами государства пребывания или которые подпадают под его карантинные законы и правила. Такой досмотр должен производиться в присутствии соответствующего консульского должностного лица или члена его семьи.

На видео сотрудник пограничного пропуска «Новая Гута» предупреждает посла, что в соответствии с законодательством на него возложены обязанности по осуществлению пограничного контроля, в том числе осмотр транспортного средства. На что Игорь Кизим напоминает, что в связи с Венской конвенцией осмотр личного багажа дипломата при пересечении границы страны, где он работает, не дозволяется, если нет веских причин.

— Так точно, поэтому личный ваш багаж мы осматривать не хотим, мы предлагаем вам просто открыть заднюю дверь автомобиля, мы осмотрим багажник. Личные вещи мы досматривать не собираемся, — сказал пограничник.

Посол согласился открыть багажник, но предупредил, что напишет ноту, и предупредил о «дипломатической войне».

Напомним, накануне посол Украины рассказал TUT.BY , что когда возвращался в Беларусь из Киева, на пункте пропуска «Новая Гута» белорусские пограничники отправили на досмотр его автомобиль. Дипломат считает, что досмотр автомобиля посла — нарушение норм международного права о дипломатических отношениях и «уж совсем не в духе дружеских двусторонних отношений».