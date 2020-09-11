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«Мы начинаем дипломатическую войну». Как досматривали машину посла Украины на нашей границе
11.09.2020 15:39 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Госпогранкомитет
На видео сотрудник пограничного пропуска «Новая Гута» предупреждает посла, что в соответствии с законодательством на него возложены обязанности по осуществлению пограничного контроля, в том числе осмотр транспортного средства. На что Игорь Кизим напоминает, что в связи с Венской конвенцией осмотр личного багажа дипломата при пересечении границы страны, где он работает, не дозволяется, если нет веских причин.
— Так точно, поэтому личный ваш багаж мы осматривать не хотим, мы предлагаем вам просто открыть заднюю дверь автомобиля, мы осмотрим багажник. Личные вещи мы досматривать не собираемся, — сказал пограничник.
Посол согласился открыть багажник, но предупредил, что напишет ноту, и предупредил о «дипломатической войне».
Напомним, накануне посол Украины рассказал
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При возвращении из Киева в Минск автомобиль посла Украины в Беларуси Игоря Кизима подвергся досмотру белорусскими пограничниками.
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