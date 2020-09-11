Сестра Колесниковой: Мы - голос Максима Знака. Выпускайте нашу Машу

Источник материала: Tut.by

Сестра Марии Колесниковой Татьяна Хомич записала видеообращение в поддержку сестры вместо Максима Знака, которое он не успел выпустить из-за начавшегося в офисе Виктора Бабарико обыска. Видео опубликовала пресс-служба Виктора Бабарико .

— Вы видели, как неизвестные в масках ломились в штаб Виктора Бабарико? Если нет, посмотрите. В эти самые минуты Максим Знак записывал видео в поддержку Марии Колесниковой. Ему помешали, но он сумел во время обыска переслать нам этот текст. Сейчас мы станем голосом Максима Знака. Выпускайте нашу Машу, — заявила Татьяна Хомич.

По мнению Максима Знака, о чем сказано в тексте обращения, 8 сентября на границе произошла одна из величайших историй, которая потом будет в учебниках. Для Колесниковой не оставили другого выхода, как порвать и выбросить в окно паспорт гражданина Беларуси.

— Это вы делаете все для того, чтобы паспорт гражданина Беларуси хотелось порвать и выбросить, потому что какое он дает право, какую он дает защиту? Граждан Беларуси похищают, пытают, беспричинно задерживают. Вы дали Маше паспорт, Маша показала, что вы с этим паспортом сделали. В чем заключается ее нарушение, за что ее задерживают? — задается вопросом Хомич.

Сестра Колесниковой просит власти поступить по закону и отпустить Марию.