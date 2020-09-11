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Госдеп: В США считают, что народ Беларуси отверг Александра Лукашенко и у него «нет легитимности»

11.09.2020 16:41 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

США обсуждают с Европой «адресные санкции» в отношении Беларуси. Об этом заявил в пятницу на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном ситуации в Беларуси, первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн, сообщает ТАСС.


Фото: Reuters

По его словам, США считают, что народ Беларуси отверг Александра Лукашенко как своего лидера и у него «нет легитимности». «Режим не работает в интересах белорусского народа. <…> Теперь, после того как народ явно отверг режим, руководство Беларуси использует насилие для поддержания своей власти», — сказал Бигэн.

(Будет дополнено)

 
 
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США обсуждают с Европой «адресные санкции» в отношении Беларуси. Об этом заявил в пятницу на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном...
 
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