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Госдеп: В США считают, что народ Беларуси отверг Александра Лукашенко и у него «нет легитимности»
11.09.2020 16:41 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
США обсуждают с Европой «адресные санкции» в отношении Беларуси. Об этом заявил в пятницу на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном ситуации в Беларуси, первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн, сообщает
По его словам, США считают, что народ Беларуси отверг Александра Лукашенко как своего лидера и у него «нет легитимности». «Режим не работает в интересах белорусского народа. <…> Теперь, после того как народ явно отверг режим, руководство Беларуси использует насилие для поддержания своей власти», — сказал Бигэн.
(Будет дополнено)
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США обсуждают с Европой «адресные санкции» в отношении Беларуси. Об этом заявил в пятницу на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном...
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