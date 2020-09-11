"Штат не сокращаем, деньги на достройку есть". Крупный застройщик рассказал о ситуации на рынке

— Планируется ли сокращение штата компании в ближайшие полгода?

— Сокращения направлений деятельности не планируется. Более того, в связи с появлением новых объектов планируется расширение штатного состава строительной компании. Сейчас мы работаем в прежнем режиме, реализуем существующие проекты и планируем строительство новых, увеличивая при этом свои производственные мощности и расширяя штат сотрудников. На данный момент численность специалистов производственных компаний выросла на 15-20%.

— Как сейчас обстоят дела со спросом на строящиеся квартиры? Есть ли какие-то специальные программы от компании, которые предоставляют скидки и бонусы пришедшим дольщикам?

— Падение спроса на недвижимость в августе, пожалуй, это общая тенденция для всего сегмента жилой недвижимости. Если сравнивать август и июль в нашей компании, скрывать не будем, продажи квартир в июле были несколько выше, но незначительно. При этом в прошлом месяце план продаж был выполнен на 117%, поэтому поводов для беспокойства нет.

В изменившихся условиях кредитования есть покупатели, готовые приобретать жилье без привлечения кредитов с целью инвестирования в недвижимость. Многие наши клиенты используют опцию рассрочки от 12 до 36 месяцев в зависимости от объекта, в котором покупают квартиру. Востребованной остается услуга trade-in. Также действует для наших клиентов и карта привилегий «Тапас Бонус», которая поможет существенно сэкономить на услугах от партнеров нашей компании. Новоселов и постоянных клиентов ждут приятные скидки на строительные материалы, отделочные работы, услуги по дизайну интерьеров, а также интересные предложения на развлечение и отдых.