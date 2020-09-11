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"Штат не сокращаем, деньги на достройку есть". Крупный застройщик рассказал о ситуации на рынке

11.09.2020 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Строительная компания «ТАПАС» сейчас реализует в Минске 3 масштабных проекта: ЖК «Олимпик-Парк»MOD HOUSE и клубный дом «Монтерей». В редакцию поступила информация о том, что некоторые отделы компании «ТАПАС» с нового года будут сокращены и что спрос на квартиры в новостройках значительно снизился. Мы обратились с этими и другими вопросами к представителям застройщика.

"Штат не сокращаем, деньги на достройку есть". Крупный застройщик рассказал о ситуации на рынке
ЖК "Олимпик-Парк"

— Планируется ли сокращение штата компании в ближайшие полгода?

Сокращения направлений деятельности не планируется. Более того, в связи с появлением новых объектов планируется расширение штатного состава строительной компании. Сейчас мы работаем в прежнем режиме, реализуем существующие проекты и планируем строительство новых, увеличивая при этом свои производственные мощности и расширяя штат сотрудников. На данный момент численность специалистов производственных компаний выросла на 15-20%.    

Как сейчас обстоят дела со спросом на строящиеся квартиры? Есть ли какие-то специальные программы от компании, которые предоставляют скидки и бонусы пришедшим дольщикам?

Падение спроса на недвижимость в августе, пожалуй, это общая тенденция для всего сегмента жилой недвижимости. Если сравнивать август и июль в нашей компании, скрывать не будем, продажи квартир в июле были несколько выше, но незначительно. При этом в прошлом месяце план продаж был выполнен на 117%, поэтому поводов для беспокойства нет. 

В изменившихся условиях кредитования есть покупатели, готовые приобретать жилье без привлечения кредитов с целью инвестирования в недвижимость. Многие наши клиенты используют опцию рассрочки от 12 до 36 месяцев в зависимости от объекта, в котором покупают квартиру. Востребованной остается услуга trade-in. Также действует для наших клиентов и карта привилегий «Тапас Бонус», которая поможет существенно сэкономить на услугах от партнеров нашей компании. Новоселов и постоянных клиентов ждут приятные скидки на строительные материалы, отделочные работы, услуги по дизайну интерьеров, а также интересные предложения на развлечение и отдых. 

"Штат не сокращаем, деньги на достройку есть". Крупный застройщик рассказал о ситуации на рынке
ЖК MOD House
"Штат не сокращаем, деньги на достройку есть". Крупный застройщик рассказал о ситуации на рынке
ЖК "Олимпик-Парк"
"Штат не сокращаем, деньги на достройку есть". Крупный застройщик рассказал о ситуации на рынке
ЖК "Монтерей"

Будут ли достроены уже начатые объекты в срок? Есть ли у компании возможность достроить их за собственные средства? 

Возведение объектов на строительных площадках ГК «ТАПАС» идет в плановом режиме. Наших клиентов, а также потенциальных покупателей мы регулярно информируем о ходе строительства в социальных сетях и на сайте ГК «ТАПАС», а также агентства недвижимости «Мегаполис». Кроме того, продолжается реализация новых объектов: жилого дома премиум-класса MOD house и клубного дома «Монтерей». Материал о готовности дома в микрорайоне Лебяжий запланирован на следующую неделю. В этом году рассчитываем завершить строительство жилых комплексов «Мегаполис» и «Олимпик Парк».  

Это, действительно, крупные объекты, где сегодня в строительном процессе задействованы в общей сложности 560 специалистов. Квартиры реализуются как в готовых, так и в новых комплексах, планы продаж выполняются, и у компании есть все необходимые ресурсы, чтобы завершить строительство всех объектов за собственные средства. 

Как, на Ваш взгляд, обстоят дела на рынке сейчас и как будет развиваться ситуация в дальнейшем? Какие пути решения существующих проблем видит компания?

Курсовая неустойчивость на валютном рынке, пожалуй, как один из факторов, который оказывает влияние на динамику цен, но многое будет зависеть и от условий жилищного кредитования. Их ухудшение или сворачивание приведет к снижению покупательской способности и снижению спроса на недвижимость в целом. При наличии такой тенденции стоимость квадратного метра также может уменьшиться. В то же время, такое развитие событий в меньшей мере окажет влияние на жилую недвижимость повышенных потребительских качеств, расположенную в престижных районах.

"Штат не сокращаем, деньги на достройку есть". Крупный застройщик рассказал о ситуации на рынке
ЖК "Монтерей"

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Строительная компания «ТАПАС» сейчас реализует в Минске 3 масштабных проекта: ЖК «Олимпик-Парк», MOD HOUSE и клубный дом «Монтерей». В редакцию поступила информация...
 
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