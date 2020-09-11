КГК возбудил уголовное дело в отношении представителя Координационного совета Кравцова

Источник материала: Tut.by

Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси возбудил уголовное дело в отношении представителя Координационного совета Ивана Кравцова за хищение, сообщил старший инспектор по особо важным делам ДФР Артем Дунько в эфире телеканала СТВ в пятницу, передает Interfax.by .



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

«В настоящее время департаментом финансовых расследований возбуждено уголовное дело в отношении Кравцова по ч. 4 ст. 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это хищение путем злоупотребления служебными полномочиями», — сказал Дунько.

Хищения, по данным КГК, имели место в то время, когда Кравцов был одним из руководителей ООО «Архитектурное бюро 35» и параллельно — заместителем директора ОАО «Минский часовой завод».

В сюжете другого белорусского телеканала — ОНТ — Дунько заявил, что «на протяжении четырех лет Кравцов вместе с партнером по бизнесу Ольгой Зеленкевич, которая находилась в его подчинении и руководила отделом архитекторов, организовали схему по перечислению денежных средств в адрес подконтрольной им фирмы „Архитектурное бюро 35“ под различными предлогами».

По данным КГК, «ущерб, причиненный действиями Кравцова и Зеленкевич заводу, составляет 400 тыс. рублей».

Так, по информации Дунько, в мае-июне 2015 года они перечислили в адрес архитектурного бюро денежные средства в 60 тысяч рублей за предпроектные работы, «которые на самом деле не выполнялись».

Кроме того, Кравцов и Зеленкевич «обеспечили заключение договоров между заводом и бюро на оказание различных услуг, в основном проектные работы».

«В действительности по указанным договорам работы выполнялись самими же работниками завода и специалистами бюро, которые были трудоустроены на завод. Тем самым все перечисления за указанные услуги являлись незаконными, так как выполнялись самими работниками завода», — сообщил Дунько.

По его утверждению, «полученные деньги перечислялись в адрес их знакомых и работников, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей», а после обналичивались и передавались Кравцову.

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