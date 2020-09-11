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Адвокат Колесниковой Илья Салей заключен под стражу

12.09.2020 06:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В отношении юриста Ильи Салея следствие избрало меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщили в пресс-службе штаба Бабарико.


Фото: пресс-служба штаба Виктора Бабарико

— Если до сих пор он был просто задержан на 72 часа, то сейчас мера пресечения содержания под стражей процессуально оформлена. Сейчас есть 10 дней для предъявления обвинения с момента задержания. Точно так же, как Максиму Знаку и Марии Колесниковой, — заявили в штабе.

Напомним, 9 сентября адвоката Марии Колесниковой Илью Салея задержали по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 361 УК (Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности).

9 сентября стало известно, что Мария Колесникова и Максим Знак проходят подозреваемыми по данному делу и с санкции прокурора заключены под стражу.

20 августа генпрокурор Беларуси заявил, что создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса.

 
 
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В отношении юриста Ильи Салея следствие избрало меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщили в пресс-службе штаба Бабарико.
 
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