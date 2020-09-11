|
Адвокат Колесниковой Илья Салей заключен под стражу
12.09.2020 06:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В отношении юриста Ильи Салея следствие избрало меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщили в пресс-службе штаба Бабарико.
— Если до сих пор он был просто задержан на 72 часа, то сейчас мера пресечения содержания под стражей процессуально оформлена. Сейчас есть 10 дней для предъявления обвинения с момента задержания. Точно так же, как Максиму Знаку и Марии Колесниковой, — заявили в штабе.
Напомним, 9 сентября адвоката Марии Колесниковой Илью Салея
9 сентября стало известно, что Мария Колесникова и Максим Знак проходят подозреваемыми по данному делу и с санкции прокурора
20 августа генпрокурор Беларуси
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отношении юриста Ильи Салея следствие избрало меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщили в пресс-службе штаба Бабарико.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)