«Страна катится в пропасть». Накануне задержания Семченко дал интервью Собчак

Источник материала: Tut.by

11 сентября бывшему телеведущему и руководителя президентского пула журналистов на ОНТ Дмитрию Семченко дали 15 суток за в участие в несанкционированном митинге. Незадолго до ареста он дал интервью ютуб-каналу «Осторожно: новости!» с Ксенией Собчак.

Семченко расказал о своей работе в президентском пуле, не стал скрывать, что «занимался пропагандой» на ОНТ.

— Мы могли где-то приукрасить действительность. Говорить о плюсах и немножко умолчать о минусах, показывать сильные стороны власти. Но мы никогда не врали. Вот я могу сегодня ответить за каждое свое слово во всех репортажах и рубриках, которые я делал и вел, — заверил он.

Сейчас Семченко «больно видеть», как Лукашенко «не хочет слышать часть белорусского народа», но общается с российским телеведущим Тиграном Кеосаяном, который годами оскорблял белорусского президента.

По мнению бывшего телеведущего, власти Беларуси делают чудовищную ошибку, атакуя независимые СМИ.

— Сейчас власти Беларуси делают чудовищную ошибку. Вот такие ресурсы как, например, TUT.BY, «Наша Нiва» — они работают в правовом поле. Они две тысячи раз перепроверяют информацию, чтобы не нарваться на санкции Министерства информации. И что делает сейчас власть? Власть зачищает напрочь информационное поле. Она зачищает журналистов, которые объективно подают информацию, — сказал Семченко.

По его мнению, в результате такого подхода инфополе отдадут на откуп телеграм-каналам, и если те призовут к радикальным действиям, то не будет «объективных журналистов, политических обозревателей, ведущих и других лидеров мнений», которые смогут встать между противоборствующими сторонами.

Дмитрий Семченко считает, что «страна катится в пропасть», и «мы все должны хоть что-нибудь сделать, чтобы остановить это падение».

Вечером 10 сентября к Семченко приехала милиция и увезла в РУВД. Ночь он провел в ИВС на Окрестина. Днем 11 сентября экс-телеведущему ОНТ дали 15 суток за участие в несанкционированном митинге 16 августа, хотя он уверял, что был там как журналист. 13 августа стало известно, что Семченко уходит с телеканала в связи «с осуждением насилия, которое применялось к протестующим в первые дни после выборов президента».