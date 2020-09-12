|
S&P ухудшило прогноз долгосрочного суверенного рейтинга Беларуси
12.09.2020 09:53 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 сен ― Sputnik. Международное рейтинговое агентство Standard and Poor's (S&P) изменило прогноз долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Беларуси со стабильного на негативный. Об этом сообщается на сайте агентства.
© Sputnik Алеся Шершнева
Агентство одновременно подтвердило краткосрочный и долгосрочный кредитный рейтинг Белоруссии "В/В".
Негативный прогноз "отражает рост рисков для финансовой стабильности банковской системы" Беларуси, пояснили в рейтинговом агентстве. Там также отметили "ускорение обмена населением сбережений на иностранную валюту и изъятия денежных средств с дебетовых вкладов в течение августа", после президентских выборов.
С точки зрения S&P, "при пессимистическом сценарии развития событий это может привести к истощению валютных резервов Нацбанка Беларуси и создать риски для способности правительства исполнять свои обязательства".
S&P может пересмотреть прогноз на стабильный, если Минск представит программу стабилизации экономического, налогового и финансового секторов. Эксперты отмечают, что шансом для решения долговых проблем является положительный исход
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международное рейтинговое агентство отмечает рост рисков для финансовой стабильности и "рост неопределенности", который может отразиться на экономическом росте...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)