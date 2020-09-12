S&P ухудшило прогноз долгосрочного суверенного рейтинга Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 сен ― Sputnik. Международное рейтинговое агентство Standard and Poor's (S&P) изменило прогноз долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Беларуси со стабильного на негативный. Об этом сообщается на сайте агентства.

Агентство одновременно подтвердило краткосрочный и долгосрочный кредитный рейтинг Белоруссии "В/В".

Негативный прогноз "отражает рост рисков для финансовой стабильности банковской системы" Беларуси, пояснили в рейтинговом агентстве. Там также отметили "ускорение обмена населением сбережений на иностранную валюту и изъятия денежных средств с дебетовых вкладов в течение августа", после президентских выборов.

С точки зрения S&P, "при пессимистическом сценарии развития событий это может привести к истощению валютных резервов Нацбанка Беларуси и создать риски для способности правительства исполнять свои обязательства".

S&P может пересмотреть прогноз на стабильный, если Минск представит программу стабилизации экономического, налогового и финансового секторов. Эксперты отмечают, что шансом для решения долговых проблем является положительный исход переговоров с Москвой , которые намечены на понедельник в Сочи.

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