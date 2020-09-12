S&P спрогнозировало ухудшение состояния белорусской экономики

Источник материала: Tut.by

Международное агентство S&P изменило со «стабильного» на «негативный» прогноз долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Беларуси, находящегося на уровне «В/В». Решение обусловлено политическим кризисом в стране, который может повлиять на перспективы экономического роста в среднесрочном плане. Об этом говорится в сообщении агентства.



Фото: Standard & Poor’s

Негативный прогноз «отражает рост рисков для финансовой стабильности банковской системы» Беларуси. Поскольку после «спорных президентских выборов» отмечалось «ускорение обмена населением сбережений на иностранную валюту и изъятия денежных средств с дебетовых вкладов в течение августа».

В случае пессимистического сценария «это может привести к истощению имеющихся золотовалютных резервов Национального банка Беларуси и создать для правительства риски исполнять свои обязательства». Ведь с начала августа ЗВР снизились на 1,4 млрд долларов до 2,6 месяцев покрытия импорта.

Аналитики агентства предположили, что если неопределенность после выборов продлится, то это повлияет на экономический рост Беларуси в среднесрочном плане.

S&P может пересмотреть прогноз на «стабильный», если Минск представит программу стабилизации экономического, налогового и финансового секторов.

Эксперты отмечают, что шансом для решения долговых проблем является положительный исход переговоров с Россией. При этом в S&P допустили возможную неудачу переговоров с Москвой из-за политических уступок, на которые Минск в результате не пойдет.

Ранее S&P прогнозировало , что Беларусь может потерять доступ к международным рынкам капитала из-за введения западных санкций.