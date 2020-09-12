Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (7-13 сентября 2020 года)

Строительство

Строительная компания «ТАПАС» сейчас реализует в Минске 3 масштабных проекта: ЖК «Олимпик-Парк», MOD HOUSE и клубный дом «Монтерей». В редакцию поступила информация о том, что некоторые отделы компании «ТАПАС» с нового года будут сокращены и что спрос на квартиры в новостройках значительно снизился. Мы обратились с этими и другими вопросами к представителям застройщика - здесь ответы.

МАПИД начал осваивать площадку возле «Экспобела». Там должны появиться таунхаусы, коттеджи и малоэтажная застройка.

В Заводском районе до 2023 года планируют снести 36 тыс. «квадратов» усадебной застройки. Там появятся многоэтажки.

На продажу выставлены новые квартиры в доме №35 в д. Копище от «СИ-трейдинг». Также этот застройщик внес дополнения в проектную декларацию по дому «Гастелло Резиденс» в Минске.

Новый мэр Минска рассказал , чем будет заниматься (спойлер: в том числе возведением жилья для многодетных).

В а.г. Сеница состоялось общественное обсуждение нового генплана агрогородка. Архитекторы УП «БелНИИПградостроительства» озвучили варианты решения существующих проблем населенного пункта, а местные жители объяснили присутствующим, что проблем гораздо больше и многие из них требуют немедленных действий. Подробно о новом генплане аг. Сеница и мнении местных жителей о нем — в статье .

Недавно в Смолевичах прошла презентация нового Генплана города-спутника. Обсуждения прошли спокойно, без особого накала страстей. Однако на площадке «Удобный город» появилась петиция, где жители Смолевичей требуют пересмотреть некоторые моменты Генерального плана.

Земля

На аукционе по продаже земельных участков в Дзержинском районе из 27 лотов торги прошли по 3-м. На 9 участков было подано по одному заявлению. На все остальные лоты заявок не поступило. Цены можно узнать тут .

Деньги

Нестабильность курса доллара «делает нервы» не только импортерам, но и тем, кто впрыгнул в последний вагон кредитования недвижимости. Наша читательница Юлия (имя изменено по просьбе героини, — прим. ред.) рассказала , что каждый день следит за курсом потому, что Беларусбанк одобрил их семье кредит, но деньги пообещал перечислить… на 30 день.

Однако Юлии еще повезло, потому что теперь Беларусбанк приостанавливает кредитование новостроек по программе «Ипотека с нами» и по указу № 240.

Минфин предлагает изменить условия выпуска эмиссии жилищных облигаций.

Зарубежная недвижимость

Парадокс пандемии: во втором квартале 2020 года мировой рынок жилья продолжил стремительный рост .

Туризм и отдых

Мингорисполком решил , как столица будет отмечать очередной день города: без традиционных массовых гуляний. Предпочтение отдано локальным акциям, выставкам, тематическим урокам.

Рядом с Пинском собираются построить базу отдыха «Мельница» на 250 человек.

Законодательство

«Как продать квартиру, построенную с господдержкой?» и «Можно ли купить участок в рассрочку?» Юристы и риэлтеры ответили на вопросы белорусов.

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