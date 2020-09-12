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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (7-13 сентября 2020 года)
12.09.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Плавное снижение цен на «вторичке» продолжается. Индекс цен вторичного рынка жилья
Протесты
Работники дорожно- и мостостроительных организаций
Из-за нестабильной политической обстановки многие сейчас размышляют: может, стоит продать квартиру и уехать в страну, где тихо и безопасно? Пока народ об этом только рассуждает. Заходит в базу данных о продаже квартир, прикидывает по похожим объявлениям, сколько стоит их жилье, изучает, что за вырученные деньги можно приобрести в теплых и спокойных странах. Но насколько это сейчас будет выгодно? Читайте
Экология жилья
Съемочная группа Realt.by и 7 независимых экспертов провели в Новой Боровой несколько дней. Мы взяли пробы воды и воздуха, изучили качество стен новостроек и особенности жилой среды. Результаты экспертиз уже известны, и мы готовы поделиться ими с вами. Совместно с «А-100 Девелопмент» мы запускаем масштабный проект об экологии жилого района Новая Боровая. В ближайшие 5 недель вы узнаете о квартале все то, что обычно не афишируют застройщики. И
Строительство
Строительная компания «ТАПАС» сейчас реализует в Минске 3 масштабных проекта: ЖК «Олимпик-Парк», MOD HOUSE и клубный дом «Монтерей». В редакцию поступила информация о том, что некоторые отделы компании «ТАПАС» с нового года будут сокращены и что спрос на квартиры в новостройках значительно снизился. Мы обратились с этими и другими вопросами к представителям застройщика -
МАПИД
В Заводском районе до 2023 года
На продажу
Новый мэр Минска
В а.г. Сеница состоялось общественное обсуждение нового генплана агрогородка. Архитекторы УП «БелНИИПградостроительства» озвучили варианты решения существующих проблем населенного пункта, а местные жители объяснили присутствующим, что проблем гораздо больше и многие из них требуют немедленных действий. Подробно о новом генплане аг. Сеница и мнении местных жителей о нем —
Недавно в Смолевичах прошла презентация нового Генплана города-спутника. Обсуждения прошли спокойно, без особого накала страстей. Однако на площадке «Удобный город» появилась петиция, где жители Смолевичей
Земля
На аукционе по продаже земельных участков в Дзержинском районе из 27 лотов торги прошли по 3-м. На 9 участков было подано по одному заявлению. На все остальные лоты заявок не поступило. Цены можно узнать
Деньги
Нестабильность курса доллара «делает нервы» не только импортерам, но и тем, кто впрыгнул в последний вагон кредитования недвижимости. Наша читательница Юлия (имя изменено по просьбе героини, — прим. ред.)
Однако Юлии еще повезло, потому что теперь Беларусбанк
Минфин
Зарубежная недвижимость
Парадокс пандемии: во втором квартале 2020 года мировой рынок жилья
Туризм и отдых
Мингорисполком
Рядом с Пинском
Законодательство
«Как продать квартиру, построенную с господдержкой?» и «Можно ли купить участок в рассрочку?» Юристы и риэлтеры
Регионы
На территории 5-го микрорайона в Бобруйске, между проспектом Строителей и улицей Днепровской флотилии, стоят шесть заброшенных коттеджей. Вот уже более 20 лет их не могут ни достроить, ни продать. Однако все 20 лет их исправно охраняет сторож.
В Могилеве
Семья из Гродно строит уже вторую «льготную» квартиру. Как так вышло, читайте
В Мозыре
Возле парка 1000-летия в Бресте
Коммерческая недвижимость
В центре Минска
В новостройке в Минске продают
В Минске
На улице Стадионной в Минске
Жилье и инфраструктура
В центре Минска на ул. К. Маркса продается кусочек настоящей истории белорусской архитектуры — квартира заслуженного архитектора БССР Юрия Васильевича Шпита. Его наследники оставили интерьер нетронутым, поэтому мы предлагаем побывать в машине времени и
В Лошице
В Гомеле женщина стала бездомной и живет у церкви под кустом. Вот
Дизайн и ремонт
Сделать дизайн-проект квартиры или положиться во время ремонта на собственные таланты и чутье — непростое решение. И многие в попытке сэкономить выбирают второй вариант. А вот удается ли на этом реально сэкономить, или «скупой платит дважды» —
Времена, когда маленькие окна, напоминающие бойницы, считались лучшим вариантом для частного дома, ушли в прошлое. Сегодня в тренде — открытость, отсутствие границ и стремление к единению с окружающей средой. Именно поэтому мы, собственно, с таким удовольствием смотрим на мир через панорамные окна. Обо всех особенностях «окон в пол» мы поговорили с архитектором Алексеем Кораблевым из компании ZROBYM architects. На примере строящегося дома в Минске
Аренда
Цены на аренду квартир
Объём предложения квартир практически не изменился — количество уникальных объявлений о сдаче квартиры в аренду выросло на 1.3%. При этом, наиболее востребованных у арендаторов 1-комнатных квартир в августе стало меньше на 0.7%.
ЖКХ
С 1 января 2021 года некоторые работы и услуги в сфере ЖКХ
Офтоп
Дизайнер придумал логотипы минских микрорайонов (получилось очень круто). На это стоит
Редакция Realt.by
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Разбираемся, зачем нужен дизайнер в ремонте, размышляем о выгодности переезда за границу и рассказываем о необычной квартире. Все самое интересное за прошедшую...
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