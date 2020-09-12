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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (7-13 сентября 2020 года)

12.09.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

Плавное снижение цен на «вторичке» продолжается. Индекс цен вторичного рынка жилья снизился на 0.1% и составил 1398 $/м2. Квартиры в новостройках Минска также дешевеют, но скорость по сравнению с последними неделями августа немного замедлилась. Средняя цена новостроек снизилась на 0.2% до 1327 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 71 $/м2, что является максимальным значением за 10 недель.

Протесты

Работники дорожно- и мостостроительных организаций вышли на акцию «За Беларусь!» в Гродно.

Из-за нестабильной политической обстановки многие сейчас размышляют: может, стоит продать квартиру и уехать в страну, где тихо и безопасно? Пока народ об этом только рассуждает. Заходит в базу данных о продаже квартир, прикидывает по похожим объявлениям, сколько стоит их жилье, изучает, что за вырученные деньги можно приобрести в теплых и спокойных странах. Но насколько это сейчас будет выгодно? Читайте здесь.

Экология жилья

Съемочная группа Realt.by и 7 независимых экспертов провели в Новой Боровой несколько дней. Мы взяли пробы воды и воздуха, изучили качество стен новостроек и особенности жилой среды. Результаты экспертиз уже известны, и мы готовы поделиться ими с вами. Совместно с «А-100 Девелопмент» мы запускаем масштабный проект об экологии жилого района Новая Боровая. В ближайшие 5 недель вы узнаете о квартале все то, что обычно не афишируют застройщики. И начинаем мы с воздуха, которым 24/7 дышат все жители Новой Боровой.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (7-13 сентября 2020 года)

Строительство

Строительная компания «ТАПАС» сейчас реализует в Минске 3 масштабных проекта: ЖК «Олимпик-Парк», MOD HOUSE и клубный дом «Монтерей». В редакцию поступила информация о том, что некоторые отделы компании «ТАПАС» с нового года будут сокращены и что спрос на квартиры в новостройках значительно снизился. Мы обратились с этими и другими вопросами к представителям застройщика - здесь ответы.

МАПИД начал осваивать площадку возле «Экспобела». Там должны появиться таунхаусы, коттеджи и малоэтажная застройка.

В Заводском районе до 2023 года планируют снести 36 тыс. «квадратов» усадебной застройки. Там появятся многоэтажки.

На продажу выставлены новые квартиры в доме №35 в д. Копище от «СИ-трейдинг». Также этот застройщик внес дополнения в проектную декларацию по дому «Гастелло Резиденс» в Минске.

Новый мэр Минска рассказал, чем будет заниматься (спойлер: в том числе возведением жилья для многодетных).

В а.г. Сеница состоялось общественное обсуждение нового генплана агрогородка. Архитекторы УП «БелНИИПградостроительства» озвучили варианты решения существующих проблем населенного пункта, а местные жители объяснили присутствующим, что проблем гораздо больше и многие из них требуют немедленных действий. Подробно о новом генплане аг. Сеница и мнении местных жителей о нем — в статье.

Недавно в Смолевичах прошла презентация нового Генплана города-спутника. Обсуждения прошли спокойно, без особого накала страстей. Однако на площадке «Удобный город» появилась петиция, где жители Смолевичей требуют пересмотреть некоторые моменты Генерального плана.

Земля

На аукционе по продаже земельных участков в Дзержинском районе из 27 лотов торги прошли по 3-м. На 9 участков было подано по одному заявлению. На все остальные лоты заявок не поступило. Цены можно узнать тут.

Деньги

Нестабильность курса доллара «делает нервы» не только импортерам, но и тем, кто впрыгнул в последний вагон кредитования недвижимости. Наша читательница Юлия (имя изменено по просьбе героини, — прим. ред.) рассказала, что каждый день следит за курсом потому, что Беларусбанк одобрил их семье кредит, но деньги пообещал перечислить… на 30 день.

Однако Юлии еще повезло, потому что теперь Беларусбанк приостанавливает кредитование новостроек по программе «Ипотека с нами» и по указу № 240.

Минфин предлагает изменить условия выпуска эмиссии жилищных облигаций.

Зарубежная недвижимость

Парадокс пандемии: во втором квартале 2020 года мировой рынок жилья продолжил стремительный рост.

Туризм и отдых

Мингорисполком решил, как столица будет отмечать очередной день города: без традиционных массовых гуляний. Предпочтение отдано локальным акциям, выставкам, тематическим урокам.

Рядом с Пинском собираются построить базу отдыха «Мельница» на 250 человек.

Законодательство

«Как продать квартиру, построенную с господдержкой?» и «Можно ли купить участок в рассрочку?» Юристы и риэлтеры ответили на вопросы белорусов.

Регионы

На территории 5-го микрорайона в Бобруйске, между проспектом Строителей и улицей Днепровской флотилии, стоят шесть заброшенных коттеджей. Вот уже более 20 лет их не могут ни достроить, ни продать. Однако все 20 лет их исправно охраняет сторож. Узнали историю этих таунхаусов.


Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (7-13 сентября 2020 года)

В Могилеве появится новый пешеходный мост. Он свяжет жилой район с парком отдыха. А на улице Островского в Могилеве построят частный медцентр.

Семья из Гродно строит уже вторую «льготную» квартиру. Как так вышло, читайте здесь. А еще в 2021 году в Гродно сдадут новый мост через Неман. В этом году в Гродно должны построить 23 «многоэтажки».

В Мозыре продаются сразу три магазина «Гомельхлебпром».

Возле парка 1000-летия в Бресте построят торговый центр. Участок выставлен на аукцион.

Самый большой детсад в стране построят в Витебске. Там же продали старинное здание за 216 тысяч рублей (будут делать парикмахерскую).

Коммерческая недвижимость

В центре Минска продается уникальное здание под хостел (но это не точно).

В новостройке в Минске продают административно-торговые помещения.

В Минске продается бар «Калиновский» - нет доходов. И это не единственный готовый бизнес, который можно приобрести:  вот тут подборка предложений из нашей базы.

На улице Стадионной в Минске распродают коммерческие помещения.

Жилье и инфраструктура

В центре Минска на ул. К. Маркса продается кусочек настоящей истории белорусской архитектуры — квартира заслуженного архитектора БССР Юрия Васильевича Шпита. Его наследники оставили интерьер нетронутым, поэтому мы предлагаем побывать в машине времени и увидеть своими глазами, как жила белорусская элита 1980-х годов.


Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (7-13 сентября 2020 года)

В Лошице открывается детский сад, который построили в рекордно короткие сроки.

В Гомеле женщина стала бездомной и живет у церкви под кустом. Вот ее история...

Дизайн и ремонт

Сделать дизайн-проект квартиры или положиться во время ремонта на собственные таланты и чутье — непростое решение. И многие в попытке сэкономить выбирают второй вариант. А вот удается ли на этом реально сэкономить, или «скупой платит дважды» — разберемся в очередном выпуске нашего YouTube-проекта Re:МОНТ.

Времена, когда маленькие окна, напоминающие бойницы, считались лучшим вариантом для частного дома, ушли в прошлое. Сегодня в тренде — открытость, отсутствие границ и стремление к единению с окружающей средой. Именно поэтому мы, собственно, с таким удовольствием смотрим на мир через панорамные окна. Обо всех особенностях «окон в пол» мы поговорили с архитектором Алексеем Кораблевым из компании ZROBYM architects. На примере строящегося дома в Минске мы узнали, какие современные решения позволяют получить «лучший вид на этот город» и почему окна с рамами из алюминия лучше своих «собратьев» из дерева или ПВХ.

Аренда

Цены на аренду квартир показали в августе небольшой рост на фоне повышенной активности арендаторов, но без неожиданностей в прошедшем августе не обошлось. Спрос на долгосрочную аренду квартир в августе ожидаемо был высоким, учитывая старт нового учебного года в ВУЗах. Но происходящие в стране события внесли коррективы в привычный сезонный ритм. Частота поисковых запросов в августе оказалась на 5.2% ниже, чем в июле. Это уникальный случай за всю историю наблюдений — до сих пор пиковый спрос на аренду всегда приходился на август. По всей видимости, это связано с 3-дневной блокировкой интернета в стране.

Объём предложения квартир практически не изменился — количество уникальных объявлений о сдаче квартиры в аренду выросло на 1.3%. При этом, наиболее востребованных у арендаторов 1-комнатных квартир в августе стало меньше на 0.7%.

ЖКХ

С 1 января 2021 года некоторые работы и услуги в сфере ЖКХ будут освобождены от НДС.

Офтоп

Дизайнер придумал логотипы минских микрорайонов (получилось очень круто). На это стоит посмотреть.

Редакция Realt.by

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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