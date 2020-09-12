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Страны СНГ тоже участвуют: OK Media Challenge 2020 расширил географию

12.09.2020 12:11 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Потенциальные участники OK Media Challenge 2020 настроены решительно: в первые дни приема заявок Одноклассники получили множество откликов. В этом году организаторы получают заявки не только из региональных медиа, но и отклики от представителей СМИ из стран СНГ.  
 
ОК с радостью приветствует инициативность и расширяет географию участников OK Media Challenge 2020 — теперь подать заявку на ежегодный конкурс для региональных СМИ могут представители не только российских региональных медиа, но и других стран СНГ. Чтобы стартовые условия условия у потенциальных конкурсантов из разных стран были равны, к участию будут допускаться медиа с группами в ОК до 20 000 участников.
 
Представители всех российских региональных СМИ могут подать заявку до 10 сентября включительно. Для медиа из стран СНГ срок подачи продлен до 13 сентября (24:00 по московскому времени). Решение о том, какие СМИ примут участие в конкурсе, жюри огласит 14 сентября.
 
Продлится OK Media Challenge 2020 с 14 сентября по 11 октября: каждый понедельник участники будут получать письмо с обучающим видеоуроком и подробным описанием практических задач, которые необходимо выполнить.
 
Конкурс проводится для поддержки региональных медиа и раскрытия их потенциала. Представители медиа узнают всё о частоте постинга и работе с виджетами в ОК, научатся создавать интересные стримы для своей группы, попробуют создать спецпроект, а также научатся запускать кампании в рекламном кабинете.
 
Для многих групп СМИ успешное прохождение конкурса станет рывком к росту: появятся новые подписчики, увеличится охват аудитории, повысится вовлеченность. За каждое успешно выполненное задание будут начисляться баллы. Отслеживать ход конкурса и количество баллов, которые набирают участники челленджа, можно в блоге Одноклассников и в группе «ОК для медиа». 
 
СМИ, набравшие максимальное количество баллов по итогам конкурса, получат денежные призы на продвижение через рекламный кабинет ОК на 50, 30 и 15 тысяч рублей, годовую промо-поддержку в ленте новостей соцсети, а также фирменные толстовки и наградные статуэтки.
 
Все участники получат электронные сертификаты об участии в конкурсе. Оценивать и комментировать задания будут сотрудники ОК, специализирующиеся на партнерстве и работе с контентом.
 
 
Теги: Новости
 
 
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Потенциальные участники OK Media Challenge 2020 настроены решительно: в первые дни приема заявок Одноклассники получили множество откликов. В этом году организаторы...
 
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