S&P понизило прогноз Беларуси до «негативного»

Причиной понижения прогноза международное рейтинговое агентство S&P назвало политический кризис в стране, который может повлиять на экономический рост среднесрочном плане.

Об этом говорится в сообщении агентства. Оно изменило прогноз Беларуси со «стабильного» на «негативный» долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Беларуси, находящегося на уровне «В/В».

Негативный прогноз «отражает рост рисков для финансовой стабильности банковской системы» Беларуси.

Поскольку после «спорных президентских выборов» отмечалось «ускорение обмена населением сбережений на иностранную валюту и изъятия денежных средств с дебетовых вкладов в течение августа».

В случае пессимистического сценария «это может привести к истощению имеющихся золотовалютных резервов Национального банка Беларуси и создать для правительства риски исполнять свои обязательства».

Ранее Национальный банк Беларуси сообщил о рекордном сокращении уровня золотовалютных резервов страны. В августе этот показатель упал на 1,4 млрд долларов, опустив запасы почти до уровня минимальных по годовому прогнозу.

Отметим, что уже около 10 банков в Беларуси приостановили кредитование частных лиц в связи с ростом девальвационных ожиданий и проблемами с ликвидностью. Эксперты констатируют: в стране подорвано доверие к государственным институтам, к которым относится и банковская система. Кроме того, накануне стало известно, что Международный валютный фонд отказал Беларуси в экстренной финансовой поддержке. В августе в Беларуси наблюдался беспрецедентный отток валютных вкладов населения. На фоне резкого сокращения золотовалютных резервов, ажиотажный спрос на валюту и рост инфляции могут говорить о начале серьезных экономических проблем.

Помнению аналитиков агентства, если неопределенность после выборов продлится, то это повлияет на экономический рост Беларуси в среднесрочном плане.

S&P может пересмотреть прогноз на «стабильный», если Минск представит программу стабилизации экономического, налогового и финансового секторов.

Эксперты отмечают, что шансом для решения долговых проблем является положительный исход переговоров с Россией. При этом в S&P допустили возможную неудачу переговоров с Москвой из-за политических уступок, на которые Минск в результате не пойдет. Ранее S&P прогнозировало, что Беларусь может потерять доступ к международным рынкам капитала из-за введения западных санкций.

Фото: Standard & Poor’s