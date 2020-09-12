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S&P понизило прогноз Беларуси до «негативного»
12.09.2020 13:11 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Причиной понижения прогноза международное рейтинговое агентство S&P назвало политический кризис в стране, который может повлиять на экономический рост среднесрочном плане.
Об этом говорится в сообщении агентства. Оно изменило прогноз Беларуси со «стабильного» на «негативный» долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Беларуси, находящегося на уровне «В/В».
Негативный прогноз «отражает рост рисков для финансовой стабильности банковской системы» Беларуси.
Поскольку после «спорных президентских выборов» отмечалось «ускорение обмена населением сбережений на иностранную валюту и изъятия денежных средств с дебетовых вкладов в течение августа».
В случае пессимистического сценария «это может привести к истощению имеющихся золотовалютных резервов Национального банка Беларуси и создать для правительства риски исполнять свои обязательства».
Ранее Национальный банк Беларуси
Отметим, что уже около 10 банков в Беларуси
Кроме того, накануне стало известно, что Международный валютный фонд
В августе в Беларуси
Помнению аналитиков агентства, если неопределенность после выборов продлится, то это повлияет на экономический рост Беларуси в среднесрочном плане.
S&P может пересмотреть прогноз на «стабильный», если Минск представит программу стабилизации экономического, налогового и финансового секторов.
Эксперты отмечают, что шансом для решения долговых проблем является положительный исход переговоров с Россией. При этом в S&P допустили возможную неудачу переговоров с Москвой из-за политических уступок, на которые Минск в результате не пойдет. Ранее S&P прогнозировало, что Беларусь может потерять доступ к международным рынкам капитала из-за введения западных санкций.
Фото: Standard & Poor’s
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Причиной понижения прогноза международное рейтинговое агентство S&P назвало политический кризис в стране, который может повлиять на экономический рост...
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