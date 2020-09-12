|
Марию Колесникову перевели в СИЗО в Жодино
12.09.2020 13:25 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова переведена из СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске в следственный изолятор в Жодино. Данную информацию TUT.BY подтвердила ее адвокат Людмила Казак.
«Подтверждаю. Причину не объяснили», — сказала Казак. По ее словам, перевод состоялся вечером 11 сентября, но она об этом узнала сегодня.
9 сентября стало известно, что Мария Колесникова, которую 7 сентября пытались вывезти из страны,
Колесникова
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
9 сентября стало известно, что Мария Колесникова, которую 7 сентября пытались вывезти из страны, находится в СИЗО на Володарского и проходит подозреваемой по...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)