Марию Колесникову перевели в СИЗО в Жодино

Источник материала: Tut.by

Член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова переведена из СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске в следственный изолятор в Жодино. Данную информацию TUT.BY подтвердила ее адвокат Людмила Казак.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

«Подтверждаю. Причину не объяснили», — сказала Казак. По ее словам, перевод состоялся вечером 11 сентября, но она об этом узнала сегодня.

9 сентября стало известно, что Мария Колесникова, которую 7 сентября пытались вывезти из страны, находится в СИЗО на Володарского и проходит подозреваемой по уголовному делу о попытке захвата власти, возбужденному по ст. 361 (Публичные призывы к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь) Уголовного кодекса.

Колесникова потребовала у Следственного комитета возбудить дело против сотрудников КГБ и ГУБОПиК МВД, которые, по ее словам, во время задержания высказывали ей угрозы лишения жизни.