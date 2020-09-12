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Как БТ увязало PandaDoc с «финансированием женских маршей»
12.09.2020 13:25 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В эфире Белтелерадиокомпании
Во время проверки правоохранителями представительства PandaDoc в Минске по фактам возможного хищения путем злоупотребления полномочиями в особо крупном размере вскрылись куда более интересные детали, говорится в сюжете.
Как выяснили оперативники, еще в 2018 году Госдеп США попытался перевести на счет Центра по защите прав женщин, который зарегистрирован в Минске, почти 19 тысяч долларов. Но этот транш заблокировал Департамент по гуманитарной деятельности Беларуси УДП. И вот тут в дело вступила компания PandaDос, говорится в сюжете. В ноябре 2019 года к директору ООО «Пандадок» Дмитрию Рабцевичу обратился директор по финансам американского офиса Бибек Бхаттари и попросил оказать финансовую помощь тому же «центру по продвижению прав женщин», сославшись на то, что их компания ранее уже перечисляла благотворительные пожертвования этой организации. Первый транш осуществили в мае этого года, говорится в сюжете.
Учредителем центра называется Александра Дикан. Она супруга одного из структурных руководителей PandaDос Виктора Кувшинова, который задержан вместе с еще тремя топ-менеджерами компании. Дикан называется активной сторонницей движения «Женская сила», которая поддерживает протесты в Беларуси.
TUT.BY неизвестно, о каких именно траншах говорит директор ИТ-компании и связаны ли они с «финансированием протестов».
По информации TUT.BY, Дикан отошла от дел Центра по защите прав женщин, она работает в другой ИТ-компании. Директор центра Татьяна Стрижевская недавно уехала из Беларуси.
«Компания „ПандаДок“ занимается благотворительностью и поддержкой разных сообществ — ковид, образование и так далее. В том числе и этого негосударственного фонда. Уверены, что помощь компании была использована по назначению в соответствии с уставными целями фонда», — сказал TUT.BY адвокат PandaDoc Антон Гашинский.
Накануне сооснователь PandaDoc Микита Микадо
Напомним, в начале сентября четыре сотрудника PandaDoc — главный бухгалтер Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, менеджер по продукту Виктор Кувшинов и HR Владислав Михолап —
В PandaDoc уверены, что репрессии проводятся, чтобы оказать давление и остановить инициативу ее основателей (Микита Микадо ранее открыто высказывал мнение о происходящих в стране событиях: в частности, предлагал варианты помощи, в том числе материальной, силовикам, которые хотят уволиться из правоохранительных органов).
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В эфире Белтелерадиокомпании показали видео допросов фигурантов по «делу PandaDoc». В сюжете также говорится, что Центр по защите прав женщин, который возглавляла...
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