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Координационный совет готов продолжать работу без своего президиума

12.09.2020 14:15 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Координационный совет оппозиции продолжит работу без своего президиума. Об этом говорится в сообщении КС.


«Многих беспокоит вопрос, как совет будет действовать без президиума. Отвечаем: согласно изменениям в регламенте от 6.09.2020, в случае, если у членов президиума нет возможности принимать решения, решения в совете принимаются основным составом совета простым большинством голосов. Таким образом, деятельность КС продолжается, и принятие решений возможно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом «сам состав президиума остается прежним». Кроме того, в составе КС продолжают действовать рабочие группы.

В сообщении подтверждаются прежние приоритеты деятельности КС: «прекращение насилия и привлечение виновных к ответственности; освобождение политических заключенных; новые честные выборы».

Координационный совет оппозиции был создан по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, которая вскоре после выборов вынуждена была уехать в Литву. В президиум КС вошли лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич, медиатор Лилия Власова, представитель МТЗ Сергей Дылевский, юрист Максим Знак, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и бывший гендиректор Купаловского театра Павел Латушко.

В настоящее время на свободе в Беларуси остается лишь Алексиевич. Колесникова, Власова и Знак — в СИЗО. Дылевский отбывает административный арест. Ковалькову и Латушко вынудили уехать из Беларуси.

 
 
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Если у членов президиума нет возможности принимать решения, решения в совете принимаются основным составом совета простым большинством голосов.
 
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