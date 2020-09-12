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Адвокат Колесниковой Илья Салей взят под стражу на 2 месяца
12.09.2020 15:15 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В отношении юриста Ильи Салея следствие избрало меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца, сообщили в пресс-службе штаба Виктора Бабарико.
9 сентября Салея
В тот день стало известно, что члены президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова и Максим Знак проходят подозреваемыми по данному делу и с санкции прокурора заключены под стражу.
20 августа генпрокурор Беларуси
Виктор Бабарико около 20 лет возглавлял Белгазпромбанк, пока в мае 2020 года не заявил о президентских амбициях. 18 июня Бабарико и его сына, который возглавлял предвыборный штаб отца, задержали. 14 июля ЦИК
До прихода в штаб Бабарико Илья Салей специализировался на предоставлении юридической поддержки международным компаниям, финансовым учреждениям и банкам по вопросам ведения бизнеса и инвестирования в Республике Беларусь.
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