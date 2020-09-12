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Адвокат Колесниковой Илья Салей взят под стражу на 2 месяца

12.09.2020 15:15 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В отношении юриста Ильи Салея следствие избрало меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца, сообщили в пресс-службе штаба Виктора Бабарико.


Илья Салей являлся адвокатом руководителя штаба Виктора Бабарико Марии Колесниковой. Фото: пресс-служба штаба Виктора Бабарико

9 сентября Салея задержали по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 361 УК (Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности).

В тот день стало известно, что члены президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова и Максим Знак проходят подозреваемыми по данному делу и с санкции прокурора заключены под стражу.

20 августа генпрокурор Беларуси заявил, что создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Виктор Бабарико около 20 лет возглавлял Белгазпромбанк, пока в мае 2020 года не заявил о президентских амбициях. 18 июня Бабарико и его сына, который возглавлял предвыборный штаб отца, задержали. 14 июля ЦИК отказал банкиру в регистрации кандидатом в президенты, несмотря на собранные около 400 тысяч подписей.

До прихода в штаб Бабарико Илья Салей специализировался на предоставлении юридической поддержки международным компаниям, финансовым учреждениям и банкам по вопросам ведения бизнеса и инвестирования в Республике Беларусь.

 
 
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9 сентября Салея задержали по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 361 УК (Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее...
 
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