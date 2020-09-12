Витебляне переночевали в посольстве Швеции. Правозащитник: разрешить их ситуацию крайне сложно

Источник материала: Tut.by

Виталий и Владислав Кузнечики из Витебска второй день находятся на территории посольства Швеции в Минске в ожидании решения дипмиссии по их ситуации. Правозащитник Олег Гулак считает, что решение о политическом убежище полностью зависит от властей Швеции.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Витебляне пробрались на территорию посольства Швеции и просят политического убежища

В пятницу Виталий и Владислав прибыли к посольству Швеции в Минске, чтобы попросить политического убежища. Когда дверь им не открыли, сославшись на то, что в посольстве не дают политического убежища, отец и сын перепрыгнули через забор. С того момента витебляне продолжают находиться на территории посольства в ожидании решения по их ситуации.

— Мы находимся в здании посольства. Ночевали в здании, спальные места у нас есть, еда обеспечена. Все, что надо, нам предоставили, — рассказал TUT.BY Виталий Кузнечик.

— Вам известно что-то определенное по вашей ситуации?

— Ничего в этом плане не могу сказать. Они [представители шведской дипмиссии] консультируются с кем-то. Все еще решается.

— Вы говорили, что опасаетесь за свою безопасность. Почему?

— В свете последних событий, когда люди пропадали, находили повешенными, утопленными, всем ужасе на Окрестина. Мы боимся этого всего.

— Вам поступали какие-то угрозы?

— Прямо нет. Но эти косвенные [события] - это все вполне реально.

Отец и сын намерены оставаться в посольстве «до разрешения проблемы». Виталий говорит, что поддерживает связь с семьей, а также, что в дом к его матери «приезжали опрашивали вчера или позавчера» — искали его и сына.

Ранее Виталий и Владислав рассказывали , что 6 сентября в Витебске участвовали в акции протеста, участников которой жестко задерживали сотрудники правоохранительных органов. Кузнечикам удалось избежать задержания, но с тех пор они скрывались. «Мы ушли, но понимали, что может быть преследование. Всё — мы свою семью не видели, телефоны сразу выключили и остались у знакомых», говорил в Владислав.

Правозащитник: На территории посольства право на убежище решать крайне сложно

Председатель Белорусского Хельсинкского комитета Олег Гулак объясняет, что нахождение белорусских граждан на территории посольства другой страны не дает гарантий, что им предоставят политическое убежище. Об этом в пятницу и сами витебляне узнали в посольстве, когда им помогли связаться с ООН, где объяснили , что на территории Беларуси ни одно посольство им не даст политическое убежище — получить его можно только, если человек уже за границей.

— На территории посольства право на убежище решать крайне сложно. Но если Швеция руками посольства это убежище им даст, то дальше оно должно его и реализовать. Как это сделать — большой вопрос, — считает правозащитник. — У посольства есть задача рассмотреть вопрос и оценить реальность угрозы.

Решение о том, предоставлять ли Виталию и Владиславу Кузнечикам защиту и в каком виде, полностью зависит от властей Швеции. Причем такие решения быстро не принимаются, подчеркивает правозащитник.

В похожей истории, случившейся в Азербайджане в 2014—2015 годах, вопрос предоставления политического убежища и переправки человека с территории посольства в страну, которую оно представляет заняло много месяцев. Эмин Гусейнов, правозащитник и руководитель Института свободы и безопасности репортеров (IRFS) работал в Азербайджане в направлении защиты прав СМИ и свободы выражения мнений. В августе 2014 года во время волны политических репрессий был вынужден скрываться. В тот же период его обвиняли в уклонении от уплаты налогов и незаконном предпринимательстве, но Гусейнов сообщал, что это связано с его правозащитной деятельностью. Позже стало известно, что он скрывался в посольстве Швейцарии в Баку. Переговоры Швейцарии с властями Азербайджана о беспрепятственном вывозе правозащитника длились несколько месяцев, и только в июне 2015 года он смог покинуть страну, сообщала Русская служба BBC.