Меркель обвинила власти Беларуси в «попрании демократии»

Источник материала: Tut.by

Канцлер ФРГ Ангела Меркель напрямую затронула ситуацию в Беларуси в своем еженедельном видеоподкасте , который был обнародован в субботу, 12 сентября, и посвящен Международному дню демократии 15 сентября, учрежденному Генассамблеей ООН.



Фото: Reuters

«Мы видим по всему миру, как даже авторитарные системы могут быть экономически успешными и бросать нам вызов во многих областях — в ущерб основным правам», — отметила глава правительства Германии. В качестве примера она привела положение в Беларуси, где «приверженность демократии буквально растоптана ногами».

«Мы всем сердцем — вместе с мирными демонстрантами. Восхищает то, с какой смелостью и решимостью они выходят на улицы в защиту свободы и верховенства права», — добавила канцлер ФРГ.

На личном сайте Меркель размещена эмблема, напоминающая о символе кампании белорусских протестов — «Верым, можам, пераможам!», однако один из знаков — кулак — заменен на руки «ромбиком», типичный жест самого канцлера.