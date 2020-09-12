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Меркель обвинила власти Беларуси в «попрании демократии»
12.09.2020 16:55 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Канцлер ФРГ Ангела Меркель напрямую затронула ситуацию в Беларуси в своем еженедельном
«Мы видим по всему миру, как даже авторитарные системы могут быть экономически успешными и бросать нам вызов во многих областях — в ущерб основным правам», — отметила глава правительства Германии. В качестве примера она привела положение в Беларуси, где «приверженность демократии буквально растоптана ногами».
«Мы всем сердцем — вместе с мирными демонстрантами. Восхищает то, с какой смелостью и решимостью они выходят на улицы в защиту свободы и верховенства права», — добавила канцлер ФРГ.
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель напрямую затронула ситуацию в Беларуси в своем еженедельном видеоподкасте, который был обнародован в субботу, 12 сентября, и посвящен...
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