«Содержание армии на западной границе обходится недешево». Лукашенко провел совещание с Совбезом

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко провел уже традиционное субботнее совещание с силовым блоком Совета безопасности Беларуси. Об этом сообщает близкий к пресс-службе президента телеграм-канал «Пул Первого».



Фото: Reuters

— Первый вопрос — о ситуации на западной границе. Хотел бы услышать доклад министра обороны и начальника Генштаба о том, какие вы предлагаете действия нашей армии в ближайшее время. То есть если натовские войска в Польше, Литве в принципе закончили учения, нам следует адекватно на это реагировать. Мы не можем там долгое время без необходимости держать Вооруженные силы в таком количестве. Тем более что это недешево обходится, — сказал Лукашенко.

Вторая тема совещания — общественно-политическая ситуация в Беларуси.

— Министр внутренних дел доложит нам об общественно-политической ситуации в целом по стране. Потому что мы обычно топчемся здесь, в Минске, но страна не такая маленькая. Поэтому хотелось бы услышать, какова обстановка. Вам в этом плане виднее, и вы нам доложите о ситуации, в том числе и за истекшую неделю, — отметил Александр Лукашенко.

Об итогах совещания не сообщается.

Ранее «Пул Первого» опроверг сообщения, что семья Лукашенко уже улетела в Сочи, где на 14 сентября намечены переговоры с президентом России Владимиром Путиным.