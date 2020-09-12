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Стачком «Беларуськалия» продолжает свой протест

12.09.2020 19:25 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Стачечный комитет «Беларуськалия» объявил бессрочную стачку, сообщается в его Telegram-канале.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Такое решение в стачкоме приняли после того, как Минский областной суд признал незаконной забастовку на предприятии. Работники требовали признать недействительными прошедшие выборы президента, освободить задержанных на акциях протеста и остановить насилие в отношении граждан.

«Стачечный комитет продолжает свой протест, основываясь на следующем: международный пакт ООН „Об экономических, социальных и культурных правах“ <…>, ратифицирован Республикой Беларусь. Стачком объявляет бессрочную стачку (отказ от работы по политическим мотивам)», — говорится в сообщении.

Стачком также ссылается на статью 8 Трудового кодекса Беларуси — «Соотношение законодательства о труде и норм международного права».

В ходе судебного процесса руководители «Беларуськалия» сообщили, что с 17 по 18 августа ряд работников не вышли на работу или вышли, но не приступили к выполнению своих трудовых обязанностей. Частично было приостановлено производство. Допущенный за два дня простоя ущерб постарались минимизировать. В настоящее время загрузка на «Беларуськалии» составляет 100%, отметили на предприятии.

В августе на членов стачкома солигорского комбината было оказано давление со стороны властей. В итоге ряд работников получили сутки, покинули страну и лишились работы.

 
 
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Такое решение в стачкоме приняли после того, как Минский областной суд признал незаконной забастовку на предприятии.
 
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