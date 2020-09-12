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Стачком «Беларуськалия» продолжает свой протест
12.09.2020 19:25 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Стачечный комитет «Беларуськалия» объявил бессрочную стачку, сообщается в его
Такое решение в стачкоме приняли после того, как Минский областной суд
«Стачечный комитет продолжает свой протест, основываясь на следующем: международный пакт ООН „Об экономических, социальных и культурных правах“ <…>, ратифицирован Республикой Беларусь. Стачком объявляет бессрочную стачку (отказ от работы по политическим мотивам)», — говорится в сообщении.
Стачком также ссылается на статью 8 Трудового кодекса Беларуси — «Соотношение законодательства о труде и норм международного права».
В ходе судебного процесса руководители «Беларуськалия»
В августе на членов стачкома солигорского комбината было оказано давление со стороны властей. В итоге ряд работников получили сутки, покинули страну и лишились работы.
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Такое решение в стачкоме приняли после того, как Минский областной суд признал незаконной забастовку на предприятии.
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