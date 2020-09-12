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«Белоруснефть» планирует к 2026 году выровнять свою добычу углеводородов в России и Беларуси

13.09.2020 06:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Госкомпания «Белоруснефть» планирует в 2026 году увеличить добычу углеводородного сырья на территории России до уровня добычи в Беларуси. Об этом заявил генеральный директор «Белоруснефти» Александр Ляхов в интервью «Вестнику Белнефтехима».


«Белоруснефть» приобрело «Янгпур» в 2013 году за 112 млн долларов. Фото: neft.by

По его словам, стратегически важным для «Белоруснефти» был и остается проект по добыче углеводородов в Ямало-Ненецком автономном округе Российской Федерации. На Известинском лицензионном участке (в районе города Губкинского) работает дочернее предприятие «Белоруснефти» — нефтяная компания «Янгпур». Планируемая ею добыча углеводородного сырья в 2020 году ожидается на уровне 1,1 млн тонн в нефтяном эквиваленте, что составит около 60% от уровня добычи в Беларуси.

В декабре 2019 года компания «Янгпур» приобрела с аукциона Южно-Тыдэоттинский лицензионный участок (граничащий с Известинским лицензионным участком), тем самым пополнив сырьевую базу добычи углеводородного сырья в России. «Планируется, что по добыче углеводородного сырья в Российской Федерации к 2026 году „Белоруснефть“ выйдет на уровень добычи в Республике Беларусь», — сказал Ляхов.

Приоритетом инвестиционной стратегии «Белоруснефти» на 2016−2025 годы является замедление темпов падения и стабилизация добычи годовых объемов нефти в Беларуси на заданном уровне.

В 2013—2016 годах добыча была на уровне 1,645 млн тонн. С 2017 года «Речицанефть» прибавляет по 20 тысяч тонн в год. По данным Ляхова, добыча нефти в Беларуси в 2020 году составит 1,71 млн тонн, добыча попутного нефтяного газа превысит 200 млн кубометров.

 
 
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По данным Ляхова, добыча нефти в Беларуси в 2020 году составит 1,71 млн тонн, добыча попутного нефтяного газа превысит 200 млн кубометров.
 
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