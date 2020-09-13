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Богрецов: «Власть разорвала контракт с людьми так же, как Мария Колесникова - свой паспорт»

13.09.2020 06:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Власти Беларуси грубо нарушили контракт с людьми. Об этом в интервью «Коммерсанту» сказал Максим Богрецов, которому в истории с обезглавленным президиумом Координационного совета (КС) оппозиции отводится роль невольного лидера.


— Власть разорвала этот контракт так же, как Мария Колесникова — свой паспорт! На мелкие кусочки. И пожмякала, — сказал Богрецов.

Он уверен, что протестные настроения останутся, даже если всех активистов разгонят.

— Их можно пытаться приглушить, они будут волнообразными, но никуда уже не уйдут, — считает член КС. — Кто-то приходил и говорил: «Если мы цифровая страна, то почему мы не можем посчитать голоса сами?!» Посчитали. А их за это еще и избили. Они в тюрьмах. Конечно, никто не простит. Так что у меня для вас есть, я считаю, математическое доказательство, что замести это все под ковер не получится. Протест может принимать разные формы. Но будет.

У Максима Богрецова также поинтересовались ожиданиями от понедельничной встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи.

— Да, сейчас Россия помогает только завинчивать эту гайку. Но неужели не понятно, что это будет только продолжение агонии?! Было бы классно увидеть нейтралитет со стороны России, а не моральную и, видимо, не только… поддержку Лукашенко, — сказал Богрецов.

В августе старший вице-президент EPAM Максим Богрецов взял бессрочный отпуск и присоединился к Координационному совету. В интервью 42.TUT.BY он рассказал, почему решился на перемены, и как нынешняя ситуация влияет не только на ИТ-бизнес, но и на всю репутацию и экономику страны в целом.

 
 
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Власти Беларуси грубо нарушили контракт с людьми. Об этом в интервью «Коммерсанту» сказал Максим Богрецов, который в истории с обезглавленным президиумом...
 
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