«Атмосфера лжи и страха вынуждают молчать, но мы хотим говорить». Что происходит в стране 13 сентября

Источник материала: Tut.by

В Минске на проспекте Независимости сегодня утром была замечена военная техника, в том числе автозаки и машины с колючей проволокой. Преподаватели филологического факультета БГУ записали и разместили в Сети видеообращение, в котором выражают солидарность и поддержку всем тем, кто отстаивает свое право на свободу мирных собраний и свободу слова». TUT.BY следит за событиями, которые происходят 13 сентября.



Дворовой праздник в Осмоловке 12 сентября. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

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