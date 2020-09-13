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«Атмосфера лжи и страха вынуждают молчать, но мы хотим говорить». Что происходит в стране 13 сентября
13.09.2020 11:59 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске на проспекте Независимости сегодня утром была замечена военная техника, в том числе автозаки и машины с колючей проволокой. Преподаватели филологического факультета БГУ записали и разместили в Сети видеообращение, в котором выражают солидарность и поддержку всем тем, кто отстаивает свое право на свободу мирных собраний и свободу слова». TUT.BY следит за событиями, которые происходят 13 сентября.
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«Атмосфера лжи и страха вынуждают молчать, но мы хотим говорить». Что происходит в стране 13 сентября
В Минске по проспекту Независимости сегодня утром была замечена военная техника, в том числе автозаки и машины с колючей проволокой. TUT.BY следит за событиями,...
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