«Период повышенной политической неопределенности в стране может затянуться». Чем чреват кризис

Источник материала: Tut.by

S&P Global Ratings 11 сентября 2020 года пересмотрело прогноз по долгосрочным суверенным рейтингам Беларуси по обязательствам в иностранной и национальной валюте со «Стабильного» на «Негативный», при этом долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в иностранной и национальной валюте подтверждены на уровне «В/В». Об этом сообщается в пресс-релизе компании.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Цена политической нестабильности

Прогноз «Негативный» отражает растущие риски для финансовой стабильности банковской системы Беларуси (большая часть которой находится под контролем государства), о чем свидетельствует конвертация резидентами сбережений в иностранную валюту и частичное изъятие депозитов, темпы которого повысились в течение августа, после спорных президентских выборов, отмечает агентство. В случае реализации негативного сценария это может привести к истощению валютных резервов Нацбанка и создать для правительства риски реализации условных обязательств. С начала августа совокупные резервы страны сократились на 1,4 млрд долларов, до уровня, при котором они эквиваленты 2,6 месяца импорта.

В целом S&P считает, что период повышенной неопределенности после спорных президентских выборов может затянуться. Это, в свою очередь, может негативно повлиять на экономический рост Беларуси и ее доступ к международным рынкам капитала в ближайшие 12−18 месяцев, что окажет давление на суверенные рейтинги.

— Мы можем понизить рейтинги Беларуси, если у правительства страны не будет доступа к международным рынкам капитала, в то время как дополнительных средств в форме двусторонних кредитов (в частности, предоставляемых Россией и Китаем) будет недостаточно для обслуживания долговых обязательств с наступающими сроками погашения. Кроме того, суверенные рейтинги могут быть понижены в случае, если отток депозитов резидентов и конвертация средств в иностранную валюту останутся существенными, что истощит валютные резервы центрального банка на фоне рисков, связанных с финансовой стабильностью и условными обязательствами.

Агентство может пересмотреть прогноз по суверенным рейтингам вновь на «Стабильный» в случае снижения политической неопределенности, которое бы способствовало укреплению экономических и бюджетных показателей Беларуси, а также повышению стабильности финансового сектора страны.

S&P отмечает, что после выборов 9 августа по всей стране прошли массовые протестные акции: в Минске насчитывалось несколько сотен тысяч протестующих, что значительно для страны с численностью населения 9,5 млн человек. Участники протестов периодически сталкивались с жесткой ответной реакцией силовых структур, что подверглось осуждению со стороны мирового сообщества. Страны ЕС анонсировали введение санкций в отношении ряда лиц, которых они считают ответственными за нарушения в ходе выборов и последующее применение насилия в отношении протестующих.

— В настоящее время президент Беларуси отказывается вступать в переговоры с представителями оппозиции для урегулирования затянувшегося кризиса, — констатирует S&P.

Агентство полагает, что выход из ситуации может быть особенно затруднен ввиду отсутствия в Беларуси независимых институтов, которые могли бы стать заслуживающим доверия независимым арбитром и помочь эффективно разрешить возникшие противоречия.

— В течение многих лет властные полномочия были сконцентрированы в руках президента, а система сдержек и противовесов между различными государственными органами была ограниченной. При этом у страны нет опыта передачи власти в ходе выборов.

S&P оценивает институциональные механизмы Беларуси как слабые.

— Мы считаем, что период повышенной политической неопределенности в стране может затянуться, обусловливая ряд рисков для Беларуси в кратко- и среднесрочной перспективе, констатирует агентство.

Банки штормит

Оно отмечает, что риски, связанные со стабильностью банковской системы Беларуси в краткосрочной перспективе, возросли. Тенденция конвертации депозитов в иностранную валюту и последующего частичного оттока средств из банковской системы усилилась в течение августа 2020 г. Как следствие, только в августе валютные резервы центрального банка сократились на 1,4 млрд долларов, или на 15%.

— Мы считаем, что, если отток депозитов и перевод средств в иностранную валюту продолжатся, это может привести к быстрому истощению валютных резервов, доступных для правительства. Если такой сценарий реализуется и альтернативных вариантов не будет, тогда руководство страны может оказаться перед выбором: продолжать удовлетворять повышенный внутренний спрос на иностранную валюту либо изолировать средства центрального банка, чтобы использовать их для нужд центрального правительства. Второй вариант, если он будет выбран, может подорвать стабильность банковской системы и привести к реализации рисков условных обязательств, — говорится в сообщении.

Конвертация депозитов также оказала давление на национальную валюту, которая обесценилась примерно на 20% в этом году. Это, в свою очередь, увеличило долговую нагрузку правительства, поскольку более 95% обязательств госсектора номинировано в иностранной валюте. В настоящее время агентство прогнозирует, что долг расширенного правительства-нетто вырастет с 24% ВВП в конце 2019 г. до 35% по состоянию на конец 2020 г.

— Мы по-прежнему считаем такой уровень долговой нагрузки умеренным, поскольку он ниже долговой нагрузки общественных секторов на многих других развивающихся рынках.

Россия может помочь

Однако агентство отмечает, что график погашения долга госсектора останется напряженным, несмотря на определенные улучшения в последние годы. Санкции, объявленные ЕС, волатильные ожидания в отношении развивающихся рынков в этом году и относительно слабые экономические показатели Беларуси даже до начала пандемии COVID-19 указывают на то, что правительство может не иметь доступа к международным рынкам капитала в ближайшие месяцы. Мы принимаем во внимание традиционно высокую культуру выплаты долга в Беларуси и отмечаем, что большая часть государственных заимствований на 2020 г. уже выполнена, что устраняет риски рефинансирования до конца текущего года — начала 2021 г. Вместе с тем предстоящие выплаты долга в иностранной валюте остаются значительными, составляя почти 3 млрд долларов (5% ВВП страны) в год в 2021—2022 гг. в сравнении с 7,5 млрд долларов (13,8% ВВП) валютных резервов центрального банка по состоянию на 1 сентября 2020 г. после их 15% сокращения в августе.

— Насколько мы понимаем, Россия планирует предоставить Беларуси новый кредит для поддержки валютных резервов, а также кредит объемом до 1 млрд долларов для рефинансирования предыдущего долга с наступающими сроками погашения. Тем не менее остается неясным, будут ли эти намерения полностью реализованы. В прошлом между двумя странами регулярно возникали разногласия, в том числе относительно российских кредитных линий для Беларуси и условий поставок углеводородов. Мы считаем, что будущая финансовая поддержка со стороны России может зависеть от политических уступок со стороны Беларуси, и некоторые из них могут оказаться неприемлемыми для Беларуси. В качестве позитивного фактора мы отмечаем тот факт, что руководство двух стран недавно достигло соглашения в отношении изменения условий российского двустороннего кредита, предназначенного для финансирования строительства АЭС: начало выплат перенесено на два года, процентные ставки также уменьшились, что обеспечит определенное послабление для Беларуси.

В отсутствие поддержки со стороны России возможности Беларуси по обеспечению альтернативных кредитных линий выглядят ограниченными, по крайней мере в краткосрочной перспективе, констатирует S&P. Учитывая текущую политическую ситуацию, мы полагаем, что привлечение новых кредитных линий от международных финансовых институтов, включая МВФ, вероятно, невозможно.

— И, наконец, помимо возникших краткосрочных рисков, мы также отмечаем рост рисков для среднесрочного экономического прогноза. В различных организациях, связанных с государством, проходили забастовки, однако, насколько мы понимаем, сейчас они прекратились, и их влияние на экономику, вероятно, будет ограничено. Более важным представляется тот факт, что текущие события негативно повлияют на технологический сектор Беларуси. После выборов работа интернета была прекращена на несколько дней, что, вероятно, подорвет доверие иностранного и белорусского бизнеса к IT-сектору, который являлся важным фактором экономического роста в последние годы, — отмечает агентство.