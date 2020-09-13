«После инаугурации, если она будет, Лукашенко станет нелегитимным». Тихановская ответила на вопросы

Источник материала: Tut.by

Светлана Тихановская в воскресенье вечером провела стрим и ответила на вопросы белорусов. Также в онлайн встрече приняли участие представительница объединенного штаба Вероника Цепкало и Павел Латушко, экс-директор Купаловского театра. Публикуем ответы на некоторые вопросы.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

13 октября в Минске и во многих других городах прошел «Марш героев». У Светланы Тихановской поинтересовались, что она думает о том, что происходило сегодня.

— Я каждый марш очень сильно внутренне переживаю. Сегодня я была возмущена тем, что происходит. Каждый раз власти такими действиями показывают — сегодня были очередные задержания , очень брутальные, даже были слышны выстрелы — что им плевать на народ, что они не хотят нас ни видеть, ни слышать, ни слушать, — говорит Светлана Тихановская. — Я видела видео, как сегодня один сотрудник доблестной милиции наотмашь ударил женщину — это конечно дно. Дно как для сотрудника, дно как для мужчины — ударить женщину. Это грубое нарушение закона. То, что люди выходят на мирную демонстрацию, это их конституционное право. А то, что делают сотрудники милиции и ОМОНа — это превышение полномочий и преступление.

Людей интересовало, есть ли сейчас какой-то план действий у Светланы Тихановской, штаба и координационного совета, ведь два месяца, которые «предыдущий президент может завершать свои дела после выборов, скоро закончатся. Будут ли они настаивать на передачи власти, обращаться к силовым и гражданским структурам?»

— Мы понимаем, что, возможно, будет предпринята попытка незаконной инаугурации Лукашенко, — сказала она. — И мне снова хотелось бы обратиться к силовикам. Вы уже сейчас выполняете незаконные приказы. Но после так называемой инаугурации, если она будет, Лукашенко станет нелегитимным. И вы должны понимать, что его приказы не будут иметь вообще никакой силы. Поэтому вы будете в праве не реагировать на них.

Тихановская в очередной раз призвала силовиков «до этой даты перейти на сторону народа и строить новую Беларусь вместе».

— И я все равно верю в людей до сих пор, верю в силовиков. И мне кажется, что они даже больше запуганы чем мы — обычные граждане. Нам, наверное, легче сделать свой выбор. Их так прижали обязательствами — они должны после того как отучились, какое-то количество лет отработать, чтобы не выплачивать стоимость своего обучения. Им предоставляют жилье. Эти все условия делают их рабами. Но я хочу сказать, что после того, как все закончится, каждый сотрудник будет восстановлен в своих правах, если человек уволился, если не захотел выполнять преступные приказы. Поверьте мне, будущий президент — законно избранный, восстановит их в правах, восстановит в должностях и трудовой стаж не будет прерываться. Поэтому не надо бояться стать на сторону людей. Потому что после того, как люди Беларуси добьются правды, после проведения новых выборов именно этих сотрудников, которые в свое время доказали, что честь для них самое главное, что они присягали народу, а не одному человеку, будут уважать, — ответила Светлана Тихановская.

А вот на вопрос, заметно ли движение в сторону поддержки народного протеста со стороны чиновников государства и будет ли оно расширено, ответил уже Павел Латушко.

— Конечно мы видим в последнее время определенные примеры выхода из системы представителей государственного аппарата и власти. Может быть, мы бы хотели, чтобы они носили более массовый характер. Но вместе с тем мы должны понимать, что на сегодня 80−85% государственного аппарата, государственных служащих фактически недовольны режимом, уходящим президентом и работают в системе итальянской забастовки, когда они приходят на работу с 9.00 до 18.00, а реально не занимаются тем, чтобы с полной отдачей выполнять свои функции. Я слышал об этом из уст высокопоставленных чиновников еще 3−4 года тому назад, что уходящий президент недоволен демотивированностью государственного аппарата. И эта демотивированность только усилилась и в настоящий момент будет нарастать. Поэтому вопрос волнообразного выхода или скорее лавинообразного выхода чиновников… Я уверен, что это произойдет в самое ближайшее время. Но сегодня мы констатируем, что госаппарат практически недееспособен. Он не выполняет те функции, которые должен выполнять.