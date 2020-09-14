Нет ни школы, ни нормальной канализации. Чем недовольны жители Прилук и как территория будет развиваться дальше

«Мы приобрели эту землю за миллион долларов, а теперь вы говорите, что это – свободная территория?»

После презентации представители БелНИИПградостроительства ответили на вопросы местных жителей. А их интересовал вопрос канализации, которая порой заливает половину поселка. Валерий Левкович согласился, что очистные сооружения в Прилуках не соответствуют статусу агрогородка:

- Вся подводящая сеть будет реконструирована и построена новая. Насколько я знаю, инвестор (речь снова идет о «МайКлассКом», - прим. автора) уже практически завершил строительство коллектора, который будет присоединен к опорному, то есть – врезан в минский коллектор. Сейчас там возникла какая-то задержка, но точной информации о том, что произошло с реализацией данного проекта, у меня нет. Ожидаем, что через 2-3 года агрогородок Прилуки все-таки получит качественную канализацию и единую систему с городом Минском с подачей на очистные сооружения в Шабаны. Старые «отстойники» будут рекультивированы.

Также жители Прилук пожаловались на расположение площадки для сбора твердых бытовых отходов, которая находится прямо в центре агрогородка. Они поинтересовались тем, нельзя ли убрать «помойку» из центра в другое место? Представитель сельисполкома пообещала подумать над этим вопросом и, возможно, разбить данную площадку на несколько более мелких.