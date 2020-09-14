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Нет ни школы, ни нормальной канализации. Чем недовольны жители Прилук и как территория будет развиваться дальше
14.09.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Прилуки – агрогородок, расположенный в восьми километрах от Минска. Многим минчанам он знаком по старинной усадьбе Чапских (сейчас тут работает Институт защиты растений) и по ярким девятиэтажкам ЖК «Вясёлка». 5 лет назад низкие цены и веселые рендеры этого комплекса привлекли в поселок тысячи людей. Но реальность, как обычно, оказалась суровее картинок: стройка комплекса остановлена, а проблемы со школой, детскими садами и поликлиниками так и остаются нерешенными. О том, как же будут развиваться Прилуки рассказали разработчики генплана агрогородка. Презентация нового ГП прошла в бывшем имении Чапских.
План развития агрогородка рассчитан на 10 лет
Стоит отметить, что до этого года как такового генплана у агрогородка не было. Прилуки росли, как получалось. В результате, в небольшом поселке соседствует частная и многоквартирная застройки, хозпостройки графа Чапского и советские «хрущевки», огороды и многоэтажные здания. Исправить градостроительные ошибки и привести Прилуки к единому знаменателю призван новый генплан. Его проект жителям представили архитекторы планировочной мастерской УП «БелНИИПградостроительства».
Итак, новый Генплан рассчитан на 10 лет и предусматривает стратегию развития агрогородка до 2030 года. Весь план разбит на два этапа реализации: до 2025 и до 2030 года.
Говоря об особенностях агрогородка, архитекторы отметили, что в Прилуках отсутствует очевидный центр, не хватает детсадов, школы и поликлиники, спортивных площадок и благоустроенных зон отдыха. При этом нагрузка на социальную инфраструктуру будет только расти: по расчетам проектировщиков, к 2030 году в Прилуках будет проживать порядка 11 тысяч человек (сейчас – чуть более 5 тысяч).
Среди предложений архитекторов – строительство двух детских садов на 450 мест (в сумме) и школы на 900 мест, возведение поликлиники, трансформация дачных участков в усадебную застройку, организация спортивных площадок, благоустройство территории возле озера и создание зоны отдыха вдоль реки Птичь. Также новый генплан предполагает выделение отдельного места под большую парковку (дабы освободить от машин дворы), создание пешеходного бульвара, строительство общественных объектов, интересных местным жителям и туристам. Кроме того, генеральным планом предусмотрена реконструкция выезда из агрогородка на брестскую трассу, а в перспективе – строительство путепровода через железную дорогу.
Кто достроит «Вясёлку»? Вопрос с застройщиком пока «подвис»
Новостройки в Прилуках могут появиться в том числе и на площадях, которые раньше собирался осваивать застройщик «МайКлассКом».
Напомним, что на участке в 37 гектаров «МайКлассКом» намеревался построить 36 жилых домов для 8 тысяч человек, два детских садика, школу, торговый центр, банк, амбулаторию и кафе. Летом 2019 года мы делали
В новом генплане данная территория по-прежнему предназначена для жилой застройки. Однако, кто будет ее застраивать – неясно. В июне мы
«Мы приобрели эту землю за миллион долларов, а теперь вы говорите, что это – свободная территория?»
После презентации представители БелНИИПградостроительства ответили на вопросы местных жителей. А их интересовал вопрос канализации, которая порой заливает половину поселка. Валерий Левкович согласился, что очистные сооружения в Прилуках не соответствуют статусу агрогородка:
- Вся подводящая сеть будет реконструирована и построена новая. Насколько я знаю, инвестор (речь снова идет о «МайКлассКом», - прим. автора) уже практически завершил строительство коллектора, который будет присоединен к опорному, то есть – врезан в минский коллектор. Сейчас там возникла какая-то задержка, но точной информации о том, что произошло с реализацией данного проекта, у меня нет. Ожидаем, что через 2-3 года агрогородок Прилуки все-таки получит качественную канализацию и единую систему с городом Минском с подачей на очистные сооружения в Шабаны. Старые «отстойники» будут рекультивированы.
Также жители Прилук пожаловались на расположение площадки для сбора твердых бытовых отходов, которая находится прямо в центре агрогородка. Они поинтересовались тем, нельзя ли убрать «помойку» из центра в другое место? Представитель сельисполкома пообещала подумать над этим вопросом и, возможно, разбить данную площадку на несколько более мелких.
Одну из местных жительниц заинтересовало место расположения поликлиники. По генплану медучреждение запланировано рядом со стадионом. Но, учитывая рельеф местности и отсутствие подъездных путей, жителям кажется, что ее размещение там нецелесообразно.
Еще один вопрос был посвящен школе. Раньше ее планировали строить рядом с новым детским садом, но архитектор Дарья Мороз предложила перенести учебное заведение внутрь жилого квартала. В свою очередь, присутствующие попросили по возможности увеличить количество мест в школе до максимального. Дело в том, что в агрогородке вообще нет своего учебного заведения: дети вынуждены ездить в соседнее Атолино или посещать минские школы. Архитекторы ответили, что возможность заложить в проект школу большей вместимости – есть. Не обошли стороной жители Прилук проблему с детскими садами. Несмотря на то, что в агрогородке работают два дошкольных учреждения, очередь в них составляет несколько сотен человек.
Услышав разговор о школе, слово попросил мужчина с последнего ряда. Оказалось, он – директор компании «Хэппи Хорс», которая 10 лет назад приобрела земельный участок в Прилуках с аукциона. Застройщик собирался снести старые постройки (наследство, оставшееся от военной части) и возвести здесь девятиэтажный дом на 18 секций.
- Вы говорите, что это – свободные территории? Но вообще-то мы – собственники этой земли, заплатившие за нее миллион долларов. Мы 10 лет содержим эту территорию, косим, убираем мусор, платим налоги. Все это время мы ходим по кабинетам и занимаемся документами. По сей день мы не можем начать строительство, поскольку у нас связаны руки. На нашей территории предусматривалось жилье и детский сад на 235 мест, также мы готовы были взять на себя обязательство по строительству пристройки к школе в Атолино.
На вопрос собственника земли ответил представитель Минского райисполкома Роман Воравко. Он пояснил, что на сегодняшний день у него имеется поручение о запрете строительства многоквартирного жилья в пригороде Минска выше 5 этажей. Таким образом, концепция, которую предлагает «Хэппи Хорс», не может быть реализована.
Жители Прилук поинтересовались у «Хэппи Хорс», может быть компания уже готова заняться благоустройством своей территории – ведь сейчас на ней просто складируется мусор? «В данный момент, не начав строительство, это не целесообразно», – заметил представитель застройщика.
В конце презентации жители Прилук задали архитекторам самый главный вопрос – за чей счет и когда будут построены социальные объекты? Нужно ли агрогородку ждать нового инвестора, или школа и поликлиника будут построены за счет бюджета?
Разработчики пояснили, что генплан не определяет источники финансирования, он определяет только назначение земель и месторасположение объектов.
Общественное обсуждение генплана агрогородка Прилуки продлится до 18 сентября. Замечания и предложения можно оставить в журнале в Сеницком сельском исполнительном комитете по адресу: Минский район, аг. Сеница, ул. Набережная, 64 или на e-mail senica(собачка)mrik.gov.by, zam_stroit(собачка)mrik.gov.by с пометкой «общественное обсуждение».
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Нет ни школы, ни нормальной канализации. Чем недовольны жители Прилук и как территория будет развиваться дальше
Прилуки – агрогородок, расположенный в восьми километрах от Минска. Многим минчанам он знаком по старинной усадьбе Чапских (сейчас тут работает Институт защиты...
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