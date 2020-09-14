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ЦИК: Лидия Михайловна в доме в Дроздах не проживает

14.09.2020 11:47 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава ЦИК Лидия Ермошина не находилась в своем доме в Дроздах, куда в воскресенье вечером дошла часть демонстрантов, и вообще в нем не проживает. Об этом TUT.BY рассказали в приемной Ермошиной.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Лидия Михайловна в тот момент не находилась в доме и она там не проживает. Остальных комментариев не будет, — сказали в приемной главы ЦИК.

Напомним, во время «Марша героев» 13 сентября из колонны, двигающейся по проспекту Победителей, часть протестующих прошла в Дрозды, где живут белорусские чиновники. Как писала «Наша Нiва», некоторые демонстранты дошли до дома Лидии Ермошиной и оставили перед ним плакаты и «символичные подарки». Когда люди стали отходить от дома главы ЦИК, подъехали автобусы без номеров и начались задержания, попавшие на видео.

На нем слышны и частично видны минимум два взрыва, похожие на взрывы светошумовых гранат. Ранее МВД опровергало использование этих спецсредств своими сотрудниками. Также на видео слышны звуки, похожие на выстрелы. Неизвестные в балаклавах затащили в микроавтобус без номеров мужчину, попутно нанося ему удары кулаками.

 
 
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Во время «Марша героев» 13 сентября из колонны, двигающейся по проспекту Победителей, часть протестующих прошла в Дрозды, где живут белорусские чиновники....
 
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