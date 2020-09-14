Нацбанк продлил приостановку операции по поддержке ликвидности банков

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 сен - Sputnik. Национальный банк Беларуси продлил приостановку операции по поддержке ликвидности банков, об этом сообщили в понедельник в пресс-службе регулятора.

"Национальный банк Республики Беларусь продлевает по 13 октября 2020 года включительно срок приостановления постоянно доступных операций по поддержке и изъятию ликвидности. Регулирование ликвидности банковской системы в указанный период будет осуществляться в основном путем проведения аукционных операций", - рассказали там.

Напомним, Нацбанк приостановил операции по поддержке ликвидности банков в конце августа, возобновить их он должен был с 15 сентября. Решение продлить этот срок направлено на закрепление тенденций по стабилизации ситуации на финансовом рынке.

"В настоящее время дефицит текущей рублевой ликвидности банковской системы сократился по сравнению с уровнем конца августа - начала сентября. Этому способствовали предпринимаемые банками меры по поддержанию сбалансированной динамики активов и пассивов в национальной валюте, а также ряд иных факторов, включая покупку Национальным банком иностранной валюты на внутреннем валютном рынке", - пояснили в Нацбанке.

Напомним, после затяжного падения белорусский рубль начал понемногу укреплять свои позиции на прошлой неделе.

Читайте также: