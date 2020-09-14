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Нацбанк продлил приостановку операции по поддержке ликвидности банков

14.09.2020 12:33 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 сен - Sputnik. Национальный банк Беларуси продлил приостановку операции по поддержке ликвидности банков, об этом сообщили в понедельник в пресс-службе регулятора.

"Национальный банк Республики Беларусь продлевает по 13 октября 2020 года включительно срок приостановления постоянно доступных операций по поддержке и изъятию ликвидности. Регулирование ликвидности банковской системы в указанный период будет осуществляться в основном путем проведения аукционных операций", - рассказали там.

© Sputnik / Павел Лисицын
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Напомним, Нацбанк приостановил операции по поддержке ликвидности банков в конце августа, возобновить их он должен был с 15 сентября. Решение продлить этот срок направлено на закрепление тенденций по стабилизации ситуации на финансовом рынке.

"В настоящее время дефицит текущей рублевой ликвидности банковской системы сократился по сравнению с уровнем конца августа - начала сентября. Этому способствовали предпринимаемые банками меры по поддержанию сбалансированной динамики активов и пассивов в национальной валюте, а также ряд иных факторов, включая покупку Национальным банком иностранной валюты на внутреннем валютном рынке", - пояснили в Нацбанке.

Напомним, после затяжного падения белорусский рубль начал понемногу укреплять свои позиции на прошлой неделе.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Регулятор приостановил операции по поддержке ликвидности банков в конце августа, возобновить их он должен был с 15 сентября, однако срок сдвинулся практически ан...
 
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