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Доллар - ниже 2,6 рубля: какие курсы установили банки после выходных
14.09.2020 12:33 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 сен - Sputnik. Доллар США утром в понедельник в обменниках столичных банков можно купить по курсу от 2,595 рубля, евро - от 3,078 рубля, а российский рубль - от 3,47 белорусских рубля за сотню, сообщает Sputnik.
Накануне выходных белорусская национальная валюта укрепилась по отношению к доллару и евро и немного сдала позиции по отношению к российскому рублю. Первые торги на этой неделе начались на Белорусской валютно-фондовой бирже с незначительного укрепления рубля к основным валютам корзины. Сильнее всего на данный момент просел доллар. Официальные курсы валют будет установлен только после окончания торгов, но уже сейчас банки начали менять их.
© REUTERS / Brendan McDermid/Files
Так, доллар по самому лучшему курсу в 2,595 рубля предлагают "Технобанк" и "Паритетбанк". В "Альфа-Банке" и "БСБ-Банке" американскую валюту можно купить по 2,597 рубля, в "РРБ-Банке" - по 2,598 рубля. Остальные банки установили курс доллара от 2,599 до 2,64 рубля.
Евро по минимальному курсу в 3,078 рубля продают сразу четыре банка: "Альфа-Банк", "БСБ-Банк", "Технобанк" и "Паритетбанк". По 2,08 рубля евро можно приобрести в некоторых отделениях "РРБ-Банка", по 3,082 - в банке "Дабрабыт". В других обменниках курс евро варьируется от 3,083 до 3,12 рубля.
Российским рублем по 2,47 белорусских рубля за сотню торгует "БСБ-Банк". В "Белгазпромбанке" и "Паритетбанке" в понедельник установили курс в 3,475 белорусских рубля, в "Абсолютбанке" - в 3,476 белорусских рубля. Также купить российский руль в обменниках Минска можно по курсу от 3,48 до 3,57 белорусских рубля за сотню.
Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.
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Первые торги этой недели на Белорусской валютно-фондовой бирже с укрепления рубля ко всем основным валютам корзины.
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