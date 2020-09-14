Доллар - ниже 2,6 рубля: какие курсы установили банки после выходных

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 сен - Sputnik. Доллар США утром в понедельник в обменниках столичных банков можно купить по курсу от 2,595 рубля, евро - от 3,078 рубля, а российский рубль - от 3,47 белорусских рубля за сотню, сообщает Sputnik.

Накануне выходных белорусская национальная валюта укрепилась по отношению к доллару и евро и немного сдала позиции по отношению к российскому рублю. Первые торги на этой неделе начались на Белорусской валютно-фондовой бирже с незначительного укрепления рубля к основным валютам корзины. Сильнее всего на данный момент просел доллар. Официальные курсы валют будет установлен только после окончания торгов, но уже сейчас банки начали менять их.

Так, доллар по самому лучшему курсу в 2,595 рубля предлагают "Технобанк" и "Паритетбанк". В "Альфа-Банке" и "БСБ-Банке" американскую валюту можно купить по 2,597 рубля, в "РРБ-Банке" - по 2,598 рубля. Остальные банки установили курс доллара от 2,599 до 2,64 рубля.

Евро по минимальному курсу в 3,078 рубля продают сразу четыре банка: "Альфа-Банк", "БСБ-Банк", "Технобанк" и "Паритетбанк". По 2,08 рубля евро можно приобрести в некоторых отделениях "РРБ-Банка", по 3,082 - в банке "Дабрабыт". В других обменниках курс евро варьируется от 3,083 до 3,12 рубля.

Российским рублем по 2,47 белорусских рубля за сотню торгует "БСБ-Банк". В "Белгазпромбанке" и "Паритетбанке" в понедельник установили курс в 3,475 белорусских рубля, в "Абсолютбанке" - в 3,476 белорусских рубля. Также купить российский руль в обменниках Минска можно по курсу от 3,48 до 3,57 белорусских рубля за сотню.

Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.

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