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Посол Беларуси в Нидерландах: Беларуси нужны реформы, но не под управлением Тихановской

14.09.2020 13:37 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Посол Беларуси в Нидерландах Андрей Евдоченко выступил за диалог между разными политическими силами в Беларуси и осудил насилие со стороны силовиков. Свою позицию по ситуации в Беларуси дипломат высказал нидерландскому телеканалу.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В интервью местному телеканалу Андрей Евдоченко заявил, что в Беларуси назрела необходимость масштабных реформ. Дипломат объясняет, что страна находится между союзной Россией, с одной стороны, и Европейским союзом, с другой.

— Мы на 95% экономически зависимы от России. Придумать новый флаг или новый гимн довольно легко, но отношения с Россией — самая сложная часть желаемых изменений, — говорит посол. Однако дипломат не видит их успешной реализации под руководством Светланы Тихановской.

— Я не знаю госпожу Тихановскую, никогда не встречал ее. Она, должно быть, хорошая хозяйка. Но моей стране нужен другой лидер — с большим опытом.

Посол также заявил, что готов принять выбор белорусских граждан, если большинство не поддержит Александра Лукашенко.

Насилие не может быть оправданным, считает посол. Он обозначил, что ответственность за насилие несут силовые ведомства, а также что причастные должны быть привлечены к ответственности.

— Если большинство населения Беларуси все-таки захочет отставки президента? — спросили у посла.

— Тогда я послушаю людей, — ответил Евдоченко.

 
 
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