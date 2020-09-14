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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 7-14 сентября 2020 года

14.09.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю снизился на 0.4% и составил 1392 $/м2. Текущее значение индекса оказалось самым низким за последние 9 недель.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю также опустилась (-0.2%) и составляет на данный момент 1325 $/м2.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 7-14 сентября 2020 года

Темпы снижения цен на «вторичке» начали расти благодаря тому, что продавцы стали активнее корректировать цены в объявлениях. Также сказался тот факт, что ценовые аппетиты новых продавцов, которые вышли на рынок на прошлой неделе, оказались гораздо скромнее.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 7-14 сентября 2020 года

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Динамика объёма предложения остаётся положительной на протяжении 4 недель. Количество выставленных на продажу объектов за последнюю неделю выросло на 1.9%.

Наиболее ощутимым прирост объектов был в сегменте 1-комнатных квартир, также выросло предложение квартир с тремя и четырьмя комнатами. Выставленных на продажу «двушек» по итогам недели стало меньше. Среди районов города наиболее ощутимый приток объектов отмечен в Октябрьском районе.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 7-14 сентября 2020 года

Прошедшая неделя отметилась знаковым событием – средняя цена 1-комнатных квартир опустилась сразу на 1.2%. До этого около месяца индекс цен на «однушки» стоял на месте, безуспешно пытаясь «пробить» круглую отметку в 1500 $/м2.

Аналогичная ситуация наблюдается сейчас у 2-комнатных квартир. Судя по данным о средних ценах по итогам каждого дня, в ближайшее время индекс начнет снижаться и в этом сегменте. 

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 7-14 сентября 2020 года

Максимальные темпы снижения цен наблюдались в Октябрьском районе столицы (-1.2%). Помимо него динамика была негативной ещё в пяти районах. В Московском и Заводском районах зафиксирован небольшой рост цен.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 7-14 сентября 2020 года

Среди микрорайонов города преобладало снижение цен. Различия между частями города выглядят на данный момент так:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 7-14 сентября 2020 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):

Брест — 818 $/м2 (+0.1%), Витебск — 637 $/м2 (-0.3%), Гомель — 626 $/м2 (-0.1%), Гродно — 720 $/м2 (+0.1%), Могилев — 653 $/м2 (+0.9%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 606 $/м2 (-1%), Солигорск — 866 $/м2 (+0.1%), Молодечно — 751 $/м2 (+0.5%), Жодино — 721 $/м2 (-0.1%), Слуцк — 569 $/м2 (-0.6%).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, с 7 по 14 сентября 2020 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
 
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