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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 7-14 сентября 2020 года
14.09.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю также опустилась (-0.2%) и составляет на данный момент 1325 $/м2.
Динамика объёма предложения остаётся положительной на протяжении 4 недель. Количество выставленных на продажу объектов за последнюю неделю выросло на 1.9%.
Наиболее ощутимым прирост объектов был в сегменте 1-комнатных квартир, также выросло предложение квартир с тремя и четырьмя комнатами. Выставленных на продажу «двушек» по итогам недели стало меньше. Среди районов города наиболее ощутимый приток объектов отмечен в Октябрьском районе.
Прошедшая неделя отметилась знаковым событием – средняя цена 1-комнатных квартир опустилась сразу на 1.2%. До этого около месяца индекс цен на «однушки» стоял на месте, безуспешно пытаясь «пробить» круглую отметку в 1500 $/м2.
Аналогичная ситуация наблюдается сейчас у 2-комнатных квартир. Судя по данным о средних ценах по итогам каждого дня, в ближайшее время индекс начнет снижаться и в этом сегменте.
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):
В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 606 $/м2 (-1%), Солигорск — 866 $/м2 (+0.1%), Молодечно — 751 $/м2 (+0.5%), Жодино — 721 $/м2 (-0.1%), Слуцк — 569 $/м2 (-0.6%).
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За неделю, с 7 по 14 сентября 2020 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
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