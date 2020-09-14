Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 7-14 сентября 2020 года

Прошедшая неделя отметилась знаковым событием – средняя цена 1-комнатных квартир опустилась сразу на 1.2%. До этого около месяца индекс цен на «однушки» стоял на месте, безуспешно пытаясь «пробить» круглую отметку в 1500 $/м2.

Аналогичная ситуация наблюдается сейчас у 2-комнатных квартир. Судя по данным о средних ценах по итогам каждого дня, в ближайшее время индекс начнет снижаться и в этом сегменте.