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Курсы валют: доллар, евро и российский рубль подешевели после выходных

14.09.2020 14:25 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 сен - Sputnik. Доллар, евро и российский рубль подешевели по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник.

Белорусская национальная валюта начала укрепляться после затяжного падения еще на прошлой неделе. Эта неделя также началась с позитива: по итогам первых торгов рубль незначительно усилил свои позиции по отношению к основным валютам корзины.

По результатам торгов 14 сентября Нацбанк установил следующие курсы валют:

  • 1 доллар - 2,594 рубля,
  • 1 евро - 3,0744 рубля,
  • 100 российских рублей - 3,4647 белорусского рубля.

Соответственно, доллар подешевел сразу на 0,2%, или 0,0053 рубля, евро уменьшился на 0,13%, или 0,0041 рубля. Российский рубль просел по сравнению с пятничным курсом на 0,18% или 0,0061 белорусского рубля.

Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Белорусский рубль начал укреплять свои позиции по отношению к основным валютам корзины еще в самом начале первых на текущей неделе торгов.
 
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