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Курсы валют: доллар, евро и российский рубль подешевели после выходных
14.09.2020 14:25 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 сен - Sputnik. Доллар, евро и российский рубль подешевели по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник.
Белорусская национальная валюта начала укрепляться после затяжного падения еще на прошлой неделе. Эта неделя также началась с позитива: по итогам первых торгов рубль незначительно усилил свои позиции по отношению к основным валютам корзины.
По результатам торгов 14 сентября Нацбанк установил следующие курсы валют:
Соответственно, доллар подешевел сразу на 0,2%, или 0,0053 рубля, евро уменьшился на 0,13%, или 0,0041 рубля. Российский рубль просел по сравнению с пятничным курсом на 0,18% или 0,0061 белорусского рубля.
Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.
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Белорусский рубль начал укреплять свои позиции по отношению к основным валютам корзины еще в самом начале первых на текущей неделе торгов.
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