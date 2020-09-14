МИД Германии надеется на согласование санкций против Минска на следующей неделе

Источник материала: Tut.by

В Берлине надеются на то, что главы МИД стран ЕС смогут 21 сентября на встрече в Брюсселе согласовать санкции против властей Беларуси. Об этом заявила в понедельник на брифинге представитель МИД ФРГ Мария Адебар, пишет ТАСС .



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«Мы активно работаем в ЕС над реализацией пакета санкций, который будет направлен против ответственных за репрессии и фальсификации результатов [президентских] выборов», — сказала она. «В следующий понедельник в Брюсселе будут встречаться главы МИД 27 стран ЕС, там эта тема, наверняка, будет обсуждаться», — сообщила Адебар.

«Я не могу сказать, будет ли в следующий понедельник принято решение [по санкциям], мы бы приветствовали это», — сказала она. «Это должны быть целенаправленные санкции, которые затронут высокопоставленных чиновников», — отметила Адебар.

Со своей стороны, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт подчеркнул, что «для правительства ФРГ в этой ситуации приоритетом является следующее: во-первых, власти должны отказаться от применения силы в отношении демонстрантов; второе — политические заключенные должны быть немедленно освобождены; в-третьих, должен быть запущен национальный диалог — между правительством, оппозицией и обществом». По его словам, в выстраивании диалога важную роль могла бы сыграть ОБСЕ.

В середине августа стало известно, что в связи с акциями протеста в Беларуси ЕС рассматривает список из 15−20 белорусских чиновников, которым будет запрещен въезд на территорию сообщества и доступ к европейской банковской системе.

На неформальной встрече в Берлине 27−28 августа главы МИД стран ЕС приняли решение как можно скорее завершить санкционную процедуру в отношении Беларуси.