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Путин обещал Беларуси кредит на 1,5 млрд долларов. Лукашенко: Надо теснее держаться со старшим братом

14.09.2020 16:17 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Россия обещала Беларуси кредит на 1,5 млрд долларов, об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Сочи. Заявление по итогам двусторонней встрече транслировал канал Russia Today.

— Экономика превыше всего. Мы всегда придерживаемся этой линии. Надо теснее держаться с нашим старшим братом, — заявил Лукашенко.

(будет дополнено)

 
 
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Россия обещала Беларуси кредит на 1,5 млрд долларов, об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко...
 
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