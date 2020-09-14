Путин обещал Беларуси кредит на 1,5 млрд долларов. Лукашенко: Надо теснее держаться со старшим братом

Источник материала: Tut.by

Россия обещала Беларуси кредит на 1,5 млрд долларов, об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Сочи. Заявление по итогам двусторонней встрече транслировал канал Russia Today.

— Экономика превыше всего. Мы всегда придерживаемся этой линии. Надо теснее держаться с нашим старшим братом, — заявил Лукашенко.

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