Выгодный трейд-ин в МТС: cкидка до 720 рублей на топовые смартфоны и планшеты Samsung

К акции «Выгодный трейд-ин» присоединились смартфоны Samsung Galaxy Note 20/20 Ultra и планшеты Samsung Galaxy Tab S7/S7+. Теперь при обмене на старое устройство их можно приобрести со скидкой до 720 рублей.

В рамках акции «Выгодный трейд-ин» стоимость флагманского смартфона с поддержкой электронного пера Samsung Galaxy Note 20 снижена до 2179 рублей. Его улучшенная версия Samsung Galaxy Note 20 Ultra стала доступна за 2879 рублей. Скидка на обе модели составляет 720 рублей.

Акционная цена на 11-дюймовый планшет Samsung Galaxy Tab S7 с поддержкой LTE снижена до 2039 рублей. При его покупке в трейд-ин получится сэкономить 360 рублей. Мощный 12,4-дюймовый планшет Samsung Galaxy Tab S7+ в версии с модулем LTE в трейд-ин предлагается за 2129 рублей, а его Wi-Fi версия – за 2469 рублей. В обоих случаях выгода составит 430 рублей.

«Выгодный трейд-ин» позволяет приобрести новое устройство в обмен на старое по специальной сниженной цене. При этом стоимость сдаваемого устройства тоже идет в зачет нового. В итоге покупатель получает двойную выгоду: во-первых, пользуется скидкой по акции, а во-вторых, возвращает часть денег за старый смартфон или планшет. Акцияпозволяет приобрести новое устройство в обмен на старое по специальной сниженной цене. При этом стоимость сдаваемого устройства тоже идет в зачет нового. В итоге покупатель получает двойную выгоду: во-первых, пользуется скидкой по акции, а во-вторых, возвращает часть денег за старый смартфон или планшет.

Приобрести устройства в рамках акции «Выгодный трейд-ин» можно как единым платежом, так и в рассрочку. Всего в акции сейчас участвуют почти два десятка моделей смартфонов и планшетов. Подробнее о сниженных ценах на смартфоны и планшеты смотрите ниже.