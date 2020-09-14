Просели самые «чувствительные». Сколько налогов казна недосчиталась в первом полугодии

Источник материала: Tut.by

Доходы казны от налога на прибыль за первое полугодие сократились на 44% по сравнению с тем же периодом 2019-го. Из отраслей, вносящих наибольший вклад в обеспечение бюджета за счет налогов, рост обозначился в торговле, строительстве и ИКТ.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Налоговые поступления в бюджет в первой половине 2020 года составили 12,65 млрд рублей, что на 2,82% меньше, чем по итогам первого полугодия 2019 года, следует из данных Министерства по налогам и сборам. В республиканский бюджет налоги принесли 4,93 млрд рублей, а в местные — 7,73 млрд По итогам первых трех месяцев года общая сумма уплаченных в бюджет налогов была сопоставима с прошлогодним показателем. Но по сбору отдельных налогов сложился негативный фон как в первом, так и во втором квартале.

Самое большое проседание произошло по налогу на прибыль: 772 млн рублей против 1,39 млрд рублей по итогу аналогичного периода 2019 года.

— Налог на прибыль более «чувствителен» к ситуации в экономике, чем остальные налоги. Он сильнее всех падает в случае каких-то шоков. Мы имели ситуацию, когда существенная часть экономики, генерирующая большие прибыли (в частности, нефтепереработка), столкнулась с шоком изменения условий торговли. Следовательно, падала прибыль. Это могло отразиться и на поступлениях от налога на прибыль, — объясняет экономист Исследовательского центра ИПМ Глеб Шиманович.

Если смотреть по отраслям экономики, то заметно просели налоговые поступления от игроков рынка горнодобывающей промышленности — 216 млн рублей против 611 млн рублей за тот же период 2019 года. Немного просели налоговые поступления от обрабатывающей промышленности: 2,3 млрд рублей против 2,77 млрд рублей в первом полугодии 2019-го.

В то же время резиденты Парка высоких технологий принесли бюджету налоговых платежей на 191,8 млн рублей. В первом полугодии 2019-го они обеспечили казне 141,9 млн рублей. А за весь прошлый год — 302,3 млн рублей. При этом количество резидентов — плательщиков налогов, по данным МНС, на 1 июля этого года было 817, а в начале текущего года — 715.

По итогам года бюджет может недополучить доходов в размере 3,7−4 млрд рублей . Повышение ставок акцизов в 2 раза, которое произошло 7 августа, направлено на сглаживание негативной тенденции в доходной части бюджета. Что однако не гарантирует роста общего числа поступлений в бюджет из-за побочных эффектов такого решения.

— Деятельность производства и продажи подакцизных товаров подвергается множественной регулировке — там есть не только акцизы, но государство также регулирует цены на нее. Уменьшая или увеличивая акцизы, при этом также устанавливая цены, оно регулирует не только сколько акцизов заплатит в итоге налоговый плательщик, но и то, какая прибыль у него останется. Получается, увеличивая акцизы, ты одновременно снижаешь доходы бюджета от налога на прибыль или, если это государственное предприятие, поступления дивидендов, которые оно уплачивает в бюджет, — отмечает экономист Исследовательского центра ИПМ.