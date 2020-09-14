ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Задержан еще один представитель Координационного совета

14.09.2020 17:19 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Задержан представитель Координационного совета Константин Титов. Об этом сообщила его адвокат.

Адвокат Наталья Кисель подтвердила пресс-службе Виктора Бабарико, что задержан представитель Координационного совета Константин Титов. Обстоятельства задержания пока неизвестны.

Напомним, сейчас за решеткой находятся большинство членов президиума Координационного совета. Еще часть вынужденно уехала из страны. На свободе в Беларуси находится только нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.

Однако несмотря на репрессии, в совете заявили, что продолжат работу.

«Многих беспокоит вопрос, как совет будет действовать без президиума. Отвечаем: согласно изменениям в регламенте от 6.09.2020, в случае если у членов президиума нет возможности принимать решения, решения в совете принимаются основным составом совета простым большинством голосов. Таким образом, деятельность КС продолжается и принятие решений возможно», — говорится в сообщении, которое было опубликовано 12 сентября.

В сообщении подтверждаются прежние приоритеты деятельности КС: «прекращение насилия и привлечение виновных к ответственности; освобождение политических заключенных; новые, честные выборы».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Адвокат Наталья Кисель подтвердила пресс-службе Виктора Бабарико, что задержан представитель Координационного совета Константин Титов. Обстоятельства...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Путин обещал Беларуси кредит на 1,5 млрд долларов. Лукашенко: Надо теснее держаться со старшим братом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

13.09.2020
Mir24.TV Belarus
14.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика