Задержан еще один представитель Координационного совета

Источник материала: Tut.by

Задержан представитель Координационного совета Константин Титов. Об этом сообщила его адвокат.

Адвокат Наталья Кисель подтвердила пресс-службе Виктора Бабарико, что задержан представитель Координационного совета Константин Титов. Обстоятельства задержания пока неизвестны.

Напомним, сейчас за решеткой находятся большинство членов президиума Координационного совета. Еще часть вынужденно уехала из страны. На свободе в Беларуси находится только нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.

Однако несмотря на репрессии, в совете заявили, что продолжат работу.

«Многих беспокоит вопрос, как совет будет действовать без президиума. Отвечаем: согласно изменениям в регламенте от 6.09.2020, в случае если у членов президиума нет возможности принимать решения, решения в совете принимаются основным составом совета простым большинством голосов. Таким образом, деятельность КС продолжается и принятие решений возможно», — говорится в сообщении, которое было опубликовано 12 сентября.

В сообщении подтверждаются прежние приоритеты деятельности КС: «прекращение насилия и привлечение виновных к ответственности; освобождение политических заключенных; новые, честные выборы».