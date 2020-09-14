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Минфин прогнозирует дефицит бюджета Беларуси – не более 5 миллиардов рублей

14.09.2020 17:55 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 сен – Sputnik. Плановый дефицит бюджета в случае развития самого негативного сценария может быть увеличен более чем в два раза, об этом рассказал журналистам заместитель министра финансов Беларуси Андрей Белковец.

© Sputnik / Виталий Тимкив
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Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в мире и нестабильная политическая обстановка в стране негативно сказались на состоянии бюджета республики.

"По результатам года потери доходов бюджета прогнозируются на уровне 3,7 - 4 миллиарда белорусских рублей. Половина указанной суммы связана с нефтяным рынком, уменьшением размера таможенных пошлин, а также объемов экспорта нефтепродуктов. Кроме того, с учетом ситуации в экономике в целом ожидается недополучение налога на прибыль, дивидендов от предприятий государственной собственности", - приводит слова Белковца журнал "Cbonds Review".

При этом, по словам замминистра, стране удалось сэкономить около 1 миллиарда рублей из-за отмены ряда мероприятий, среди которых, к примеру, подготовка к Олимпийским играм в Токио. Плюс были получены средства от различных международных организаций для борьбы c COVID-19. Так, в июне республика подписала соглашение со Всемирным банком о выделении кредита на поддержку отечественного здравоохранения, в том числе закупку оборудования и средств защиты. До конца года ожидается подписание аналогичных соглашений с Европейским инвестиционным банком и Фондом ОПЕК.

Как уточнил собеседник издания, несмотря на это, плановый дефицит белорусского бюджета в этом году возрастет с первоначальных 900 миллионов до 2,1 миллиарда белорусских рублей.

"В случае развития самого негативного сценария данная сумма может быть увеличена до 5 миллиардов белорусских рублей. Ее закрытие будет обеспечено за счет рублевых и валютных остатков бюджета, объем которых, благодаря взвешенной политике Минфина в предыдущие периоды, достаточен для предотвращения любых финансовых шоков", – отметил он.

Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин во время встречи со своим коллегой Александром Лукашенко заявил, что Беларуси бедует предоставлен кредит в 1,5 миллиарда долларов (около 3,9 миллиарда рублей).

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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При этом в ведомстве пообещали перекрыть не хватающую сумму за счет рублевых и валютных остатков бюджета.
 
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