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"За неисполнение - штраф". В Новой Боровой председателей ТС обязали сообщать милиции о жильцах, которые вывешивают бело-красно-белые флаги

15.09.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня в одном из чатов района "Новая Боровая" появились фотографии предписаний, которые получили все председатели местных товариществ. Основная идея предписания — не допустить вывешивание бело-красно-белых флагов на фасады зданий и сообщать о данных фактах в ОВД. Подробнее — в материале.

"За неисполнение - штраф". В Новой Боровой председателей ТС обязали сообщать милиции о жильцах, которые вывешивают бело-красно-белые флаги
Фото: 18 августа 2020 года

"За неисполнение - штраф". В Новой Боровой председателей ТС обязали сообщать милиции о жильцах, которые вывешивают бело-красно-белые флаги

Сегодня председатели товариществ собственников Новой Боровой получили предписания от МВД Республики Беларусь. Далее приводим текст предписания полностью:

«С целью профилактики преступлений и административных правонарушений, на основании статьи 21 Закона Республики Беларусь от 04.01.2014 №122-3 «Об основах деятельности по профилактике правонарушений», в соответствии с требованиями Постановления Совмина Республики Беларусь от 28 ноября 2012 года №1087 «Об утверждении правил благоустройства и содержания населенных пунктов», - ТРЕБУЮ:

  • С целью содержания фасадов зданий и сооружений в соответствии с их проектным  решением, с жильцами ТС провести профилактические беседы о недопущении нарушений правил благоустройства и содержания населенных пунктов предусмотрено ст. 21.12 КоАП Республики Беларусь, а именно вывешивании бело-красно-белого флага на фасады зданий и сооружений;
  • В чатах ТС, интернет-мессенджеров Viber, телаграм сообщать гражданам о прекращении противоправных действий (о вывешивании бело-красно-белого флага на фасады зданий и сооружений) и ответственности по ст. 21.12 КоАП Республики Беларусь;
  • Вывесить на бумажном носителе соответствующие объявления на подъездах, либо в местах для вывешивания объявлений;
  • Осуществлять личный контроль за соблюдением данных правил и в случаях их нарушений сообщать о данных фактах в ОВД, о лицах их нарушивших, принимать меры к фиксации нарушений (фотографирования) и устранению нарушений. 

Информацию о ходе выполнения предписания необходимо предоставить лично в отдел охраны правопорядка и профилактики УВД Минского райисполкома до 17.09.2020 года.

Уведомляю, что неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное исполнение письменного требования (предписания) об устранении нарушений, о приостановлении (запрете) производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), эксплуатации транспортных средств, вынесенного в соответствии с законодательным актом уполномоченным должностным лицом государственного органа (организации) либо неинформировании государственного органа (организации) в установленный срок об исполнении такого требования (предписания) в соответствии со статьей 23.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях влекут предупреждение или наложение штрафа до двадцати базовых величин. 

Документ подписан 14.09.2020 начальником ОВД Минского райисполкома подполковником милиции В.О. Пручковским.

"За неисполнение - штраф". В Новой Боровой председателей ТС обязали сообщать милиции о жильцах, которые вывешивают бело-красно-белые флаги
"За неисполнение - штраф". В Новой Боровой председателей ТС обязали сообщать милиции о жильцах, которые вывешивают бело-красно-белые флаги

Председатель одного из товариществ в телефонном разговоре с журналистом Realt.by подтвердила что все председатели Новой Боровой получили такие предписания. Однако давать официальный комментарий она отказалась. Единственное, что она уточнила, что планирует проводить с жильцами беседы и разъяснительные мероприятия, "потому что это очень серьезно".


"За неисполнение - штраф". В Новой Боровой председателей ТС обязали сообщать милиции о жильцах, которые вывешивают бело-красно-белые флаги

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в одном из чатов района "Новая Боровая" появились фотографии предписаний, которые получили все председатели местных товариществ. Основная идея...
 
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