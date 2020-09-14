"За неисполнение - штраф". В Новой Боровой председателей ТС обязали сообщать милиции о жильцах, которые вывешивают бело-красно-белые флаги

Сегодня председатели товариществ собственников Новой Боровой получили предписания от МВД Республики Беларусь. Далее приводим текст предписания полностью:

«С целью профилактики преступлений и административных правонарушений, на основании статьи 21 Закона Республики Беларусь от 04.01.2014 №122-3 «Об основах деятельности по профилактике правонарушений», в соответствии с требованиями Постановления Совмина Республики Беларусь от 28 ноября 2012 года №1087 «Об утверждении правил благоустройства и содержания населенных пунктов», - ТРЕБУЮ:

С целью содержания фасадов зданий и сооружений в соответствии с их проектным решением, с жильцами ТС провести профилактические беседы о недопущении нарушений правил благоустройства и содержания населенных пунктов предусмотрено ст. 21.12 КоАП Республики Беларусь, а именно вывешивании бело-красно-белого флага на фасады зданий и сооружений;

В чатах ТС, интернет-мессенджеров Viber, телаграм сообщать гражданам о прекращении противоправных действий (о вывешивании бело-красно-белого флага на фасады зданий и сооружений) и ответственности по ст. 21.12 КоАП Республики Беларусь;

Вывесить на бумажном носителе соответствующие объявления на подъездах, либо в местах для вывешивания объявлений;

Осуществлять личный контроль за соблюдением данных правил и в случаях их нарушений сообщать о данных фактах в ОВД, о лицах их нарушивших, принимать меры к фиксации нарушений (фотографирования) и устранению нарушений.

Информацию о ходе выполнения предписания необходимо предоставить лично в отдел охраны правопорядка и профилактики УВД Минского райисполкома до 17.09.2020 года.

Уведомляю, что неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное исполнение письменного требования (предписания) об устранении нарушений, о приостановлении (запрете) производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), эксплуатации транспортных средств, вынесенного в соответствии с законодательным актом уполномоченным должностным лицом государственного органа (организации) либо неинформировании государственного органа (организации) в установленный срок об исполнении такого требования (предписания) в соответствии со статьей 23.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях влекут предупреждение или наложение штрафа до двадцати базовых величин.

Документ подписан 14.09.2020 начальником ОВД Минского райисполкома подполковником милиции В.О. Пручковским.