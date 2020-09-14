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"За неисполнение - штраф". В Новой Боровой председателей ТС обязали сообщать милиции о жильцах, которые вывешивают бело-красно-белые флаги
15.09.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня в одном из чатов района "Новая Боровая" появились фотографии предписаний, которые получили все председатели местных товариществ. Основная идея предписания — не допустить вывешивание бело-красно-белых флагов на фасады зданий и сообщать о данных фактах в ОВД. Подробнее — в материале.
Сегодня председатели товариществ собственников Новой Боровой получили предписания от МВД Республики Беларусь. Далее приводим текст предписания полностью:
«С целью профилактики преступлений и административных правонарушений, на основании статьи 21 Закона Республики Беларусь от 04.01.2014 №122-3 «Об основах деятельности по профилактике правонарушений», в соответствии с требованиями Постановления Совмина Республики Беларусь от 28 ноября 2012 года №1087 «Об утверждении правил благоустройства и содержания населенных пунктов», - ТРЕБУЮ:
Информацию о ходе выполнения предписания необходимо предоставить лично в отдел охраны правопорядка и профилактики УВД Минского райисполкома до 17.09.2020 года.
Уведомляю, что неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное исполнение письменного требования (предписания) об устранении нарушений, о приостановлении (запрете) производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), эксплуатации транспортных средств, вынесенного в соответствии с законодательным актом уполномоченным должностным лицом государственного органа (организации) либо неинформировании государственного органа (организации) в установленный срок об исполнении такого требования (предписания) в соответствии со статьей 23.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях влекут предупреждение или наложение штрафа до двадцати базовых величин.
Документ подписан 14.09.2020 начальником ОВД Минского райисполкома подполковником милиции В.О. Пручковским.
Председатель одного из товариществ в телефонном разговоре с журналистом Realt.by подтвердила что все председатели Новой Боровой получили такие предписания. Однако давать официальный комментарий она отказалась. Единственное, что она уточнила, что планирует проводить с жильцами беседы и разъяснительные мероприятия, "потому что это очень серьезно".
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"За неисполнение - штраф". В Новой Боровой председателей ТС обязали сообщать милиции о жильцах, которые вывешивают бело-красно-белые флаги
Сегодня в одном из чатов района "Новая Боровая" появились фотографии предписаний, которые получили все председатели местных товариществ. Основная идея...
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