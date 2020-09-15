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Тихановская назвала вопросом времени уход Лукашенко с поста президента
15.09.2020 07:57 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По словам Тихановской, нынешний режим — это «колосс на глиняных ногах». Все соглашения с ним другие страны заключают «на их собственный страх и риск», поскольку «новая власть» может эти договоренности не признать, предупредила она. Об этом она написала в своей статье для газеты
«Мы настаиваем на мирном протесте и отказываемся применять насилие. Многие спрашивают, будет ли этого достаточно. Я считаю, что да. Мы как нация прошли точку невозврата. У Лукашенко нет будущего в качестве лидера этой страны, и его уход из власти лишь вопрос времени», — заявила Тихановская.
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По словам Тихановской, нынешний режим - это «колосс на глиняных ногах». Все соглашения с ним другие страны заключают «на их собственный страх и риск», поскольку...
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