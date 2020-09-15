Тихановская назвала вопросом времени уход Лукашенко с поста президента

Источник материала: Tut.by

По словам Тихановской, нынешний режим — это «колосс на глиняных ногах». Все соглашения с ним другие страны заключают «на их собственный страх и риск», поскольку «новая власть» может эти договоренности не признать, предупредила она. Об этом она написала в своей статье для газеты The Washington Post , сообщает РБК .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Мы настаиваем на мирном протесте и отказываемся применять насилие. Многие спрашивают, будет ли этого достаточно. Я считаю, что да. Мы как нация прошли точку невозврата. У Лукашенко нет будущего в качестве лидера этой страны, и его уход из власти лишь вопрос времени», — заявила Тихановская.



По ее словам, «вопреки государственной пропаганде», время на стороне оппозиции. «Этот режим — колосс на глиняных ногах», — написала экс-кандидат в президенты Беларуси.



Она подтвердила, что по-прежнему не признает результаты президентских выборов, которые объявил Центризбирком республики, и считает, что именно она набрала большинство голосов.



В связи с этим Тихановская сообщила, что оппозиция продолжит проводить в стране акции протеста, а также обратилась к правительствам других стран. Она попросила их «прекратить сотрудничество с режимом и ввести санкции в отношении лиц, сфальсифицировавших результаты выборов и совершивших преступления против своих граждан» и предупредила, что все соглашения с нынешней властью другие страны заключают «на их собственный страх и риск».



«Мы не можем гарантировать, что будущее законно и свободно избранное правительство будет придерживаться таких соглашений», — написала Тихановская.